La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el desde el 13 hasta el 17 de julio del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Cáncer te invita a bajar la intensidad y conectar con tus emociones. Escuchar a quien amas fortalecerá la confianza y abrirá espacio para una relación más profunda y estable.

Tauro: La Luna en Cáncer favorece la ternura, la complicidad y los gestos de cariño. Es un gran momento para disfrutar la intimidad, fortalecer vínculos y expresar lo que sientes con calma.

Géminis: La Luna en Cáncer te ayuda a comunicar emociones con mayor sensibilidad. Una conversación sincera resolverá diferencias y permitirá construir un vínculo más sólido y auténtico.

Cáncer: La Luna en tu signo potencia el magnetismo, la intuición y la necesidad de compartir. Tus sentimientos encuentran respuesta y el amor se fortalece con gestos sinceros y recíprocos.

Leo: La Luna en Cáncer despierta tu lado más protector y afectuoso. Demostrar cariño con acciones concretas fortalecerá la relación y acercará a quien desea compartir su vida contigo.

Virgo: La Luna en Cáncer armoniza tus emociones y favorece vínculos estables. Es un excelente momento para dejar atrás inseguridades y construir una relación basada en confianza y respeto.

Libra: La Luna en Cáncer impulsa el diálogo afectuoso y la comprensión mutua. Escuchar con empatía permitirá resolver diferencias y disfrutar una conexión emocional mucho más profunda.

Escorpio: La Luna en Cáncer potencia la pasión, la entrega y la conexión emocional. Abrir el corazón con sinceridad fortalecerá la confianza y renovará un vínculo muy importante para ti.

Sagitario: La Luna en Cáncer te invita a valorar la contención y los pequeños gestos cotidianos. Compartir tiempo de calidad fortalecerá el amor y dará mayor estabilidad a la relación.

Capricornio: La Luna en tu signo opuesto favorece acuerdos afectivos y conversaciones necesarias. Expresar lo que sientes con honestidad permitirá consolidar un vínculo más fuerte y duradero.

Acuario: La Luna en Cáncer despierta el deseo de cuidar y sentirte cuidado. Abrirte emocionalmente ayudará a fortalecer la confianza y a construir relaciones más auténticas y estables.

Piscis: La Luna en Cáncer potencia tu sensibilidad, la intuición y la capacidad de amar. Un encuentro especial o una reconciliación pueden abrir una etapa de mayor felicidad compartida.

MARTES

Aries: La Luna nueva abre un ciclo para sanar viejas heridas afectivas y dar lugar a nuevos comienzos. Un gesto sincero fortalecerá la confianza y permitirá que el amor crezca con mayor calma.

Tauro: La Luna nueva favorece conversaciones profundas y decisiones tomadas desde el corazón. Es un gran momento para sembrar una relación estable basada en la confianza y el compromiso mutuo.

Géminis: La Luna nueva te invita a expresar lo que sientes con mayor autenticidad. Una charla pendiente puede marcar el inicio de una etapa más armoniosa y fortalecer vínculos importantes.

Cáncer: La Luna nueva renueva tu mundo emocional y te anima a abrirte al amor sin miedo. Es tiempo de dejar atrás el pasado y construir relaciones más sinceras, profundas y estables.

Leo: La Luna nueva favorece la introspección y te ayuda a comprender mejor tus necesidades afectivas. Escuchar a tu corazón será el primer paso para atraer el vínculo que realmente deseas.

Virgo: La Luna nueva fortalece la ilusión y el deseo de compartir proyectos junto a quien amas. Un nuevo comienzo sentimental puede surgir cuando confías más en tus emociones y menos en las dudas.

Libra: La Luna nueva impulsa acuerdos afectivos y nuevas oportunidades para fortalecer la pareja. La empatía y el diálogo permitirán dejar atrás diferencias y construir una relación más equilibrada.

Escorpio: La Luna nueva despierta emociones profundas y favorece la renovación de tus vínculos. Dejar ir antiguos temores abrirá espacio para un amor más auténtico, intenso y comprometido.

Sagitario: La Luna nueva te anima a mirar el amor con mayor madurez y esperanza. Una decisión tomada desde la sinceridad permitirá iniciar una etapa más estable y llena de confianza compartida.

Capricornio: La Luna nueva activa temas importantes en la pareja y favorece nuevos acuerdos. Hablar con honestidad fortalecerá el compromiso y permitirá construir un vínculo mucho más sólido.

Acuario: La Luna nueva te invita a cuidar los pequeños gestos cotidianos que fortalecen el amor. Una actitud más receptiva y cercana abrirá espacio para relaciones sinceras y duraderas.

Piscis: La Luna nueva potencia tu sensibilidad y tu capacidad para conectar desde el corazón. Es un momento ideal para iniciar una historia de amor o renovar un vínculo con ilusión y esperanza.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Leo impulsa tu liderazgo y te anima a mostrar tus capacidades. Es un gran momento para asumir desafíos, destacar frente a superiores y avanzar con confianza profesional.

Tauro: La Luna en Leo te invita a organizar mejor tus responsabilidades y fortalecer la seguridad en tus proyectos. Actuar con constancia te permitirá obtener reconocimiento por tu esfuerzo.

Géminis: La Luna en Leo favorece reuniones, presentaciones y acuerdos laborales. Tus ideas captan la atención de personas influyentes y abren oportunidades para crecer profesionalmente.

Cáncer: La Luna en Leo fortalece tu confianza para asumir nuevos retos laborales. Una decisión valiente puede abrir puertas importantes y ayudarte a consolidar un proyecto de largo plazo.

Leo: La Luna en tu signo potencia el carisma, la creatividad y la capacidad de liderazgo. Es un excelente momento para impulsar iniciativas propias y recibir reconocimiento por tu desempeño.

Virgo: La Luna en Leo te ayuda a confiar más en tu experiencia y mostrar tus talentos. Evitar la autocrítica excesiva permitirá que otros valoren todo lo que puedes aportar al trabajo.

Libra: La Luna en Leo favorece el trabajo en equipo y las alianzas estratégicas. Compartir objetivos con personas afines fortalecerá tus proyectos y abrirá nuevas posibilidades de crecimiento.

Escorpio: La Luna en Leo despierta ambición y deseo de superación profesional. Mantener la calma frente a la presión te permitirá demostrar tu capacidad y alcanzar nuevas metas.

Sagitario: La Luna en Leo impulsa la expansión profesional y el deseo de aprender algo nuevo. Capacitarte o asumir un desafío diferente será clave para avanzar con éxito en tu carrera.

Capricornio: La Luna en Leo favorece decisiones importantes relacionadas con inversiones o proyectos laborales. Con planificación y firmeza lograrás consolidar objetivos que parecían lejanos.

Acuario: La Luna en Leo pone el foco en asociaciones y acuerdos profesionales. Escuchar otras perspectivas fortalecerá tus decisiones y permitirá construir vínculos laborales más sólidos.

Piscis: La Luna en Leo mejora tu organización y la capacidad para resolver tareas pendientes. Tu dedicación será reconocida y comenzarás a ver resultados concretos de esfuerzos recientes.

JUEVES

Aries: La Luna en Leo despierta la pasión y te anima a tomar la iniciativa en el amor. Expresar lo que sientes con confianza fortalecerá el vínculo y abrirá paso a momentos inolvidables.

Tauro: La Luna en Leo te invita a demostrar afecto con gestos generosos y sinceros. Compartir tiempo de calidad fortalecerá la relación y renovará la ilusión de construir un futuro juntos.

Géminis: La Luna en Leo favorece el diálogo, el encanto y las nuevas conquistas. Tus palabras despertarán interés y permitirán que una conexión especial crezca con naturalidad y entusiasmo.

Cáncer: La Luna en Leo fortalece tu autoestima y te anima a mostrar tus sentimientos sin miedo. Cuando confías en tu valor, el amor responde con mayor calidez, alegría y compromiso.

Leo: La Luna en tu signo potencia el magnetismo, la seguridad y el deseo de amar intensamente. Es un gran momento para conquistar, fortalecer la pareja o iniciar una historia muy especial.

Virgo: La Luna en Leo te ayuda a dejar atrás la timidez y expresar tus emociones con mayor libertad. Un gesto espontáneo puede acercarte a la persona que ocupa un lugar importante en tu corazón.

Libra: La Luna en Leo favorece encuentros, salidas y momentos llenos de complicidad. La alegría compartida fortalecerá la relación y permitirá que el romance recupere fuerza e ilusión.

Escorpio: La Luna en Leo despierta emociones intensas y un fuerte deseo de entrega. Será importante equilibrar pasión y confianza para construir un vínculo sólido, sincero y duradero.

Sagitario: La Luna en Leo enciende el entusiasmo y las ganas de vivir nuevas experiencias de a dos. Un viaje, una propuesta o una sorpresa renovarán la magia y la conexión afectiva.

Capricornio: La Luna en Leo te invita a abrir el corazón y demostrar lo que sientes con hechos. Dejar atrás la rigidez fortalecerá la intimidad y dará mayor estabilidad a la relación.

Acuario: La Luna en tu signo opuesto activa el deseo de compartir y comprender mejor al otro. Escuchar con empatía favorecerá acuerdos y permitirá que el amor crezca con equilibrio.

Piscis: La Luna en Leo despierta tu lado más romántico y creativo. Un detalle lleno de cariño o una declaración sincera abrirán una etapa de mayor confianza, cercanía y felicidad compartida.

VIERNES

Aries: La Luna en Virgo te invita a demostrar amor con pequeños gestos y hechos concretos. La paciencia y la dedicación fortalecerán un vínculo que necesita confianza para seguir creciendo.

Tauro: La Luna en Virgo favorece la estabilidad emocional y el deseo de construir una relación sólida. Compartir proyectos y disfrutar lo simple renovará la ilusión y la complicidad de a dos.

Géminis: La Luna en Virgo te ayuda a ordenar emociones y comunicarte con mayor claridad. Una conversación sincera permitirá resolver diferencias y fortalecer una relación importante.

Cáncer: La Luna en Virgo aporta serenidad y equilibrio a tu mundo afectivo. Cuidar los detalles y expresar cariño con acciones fortalecerá la confianza y la armonía en el amor.

Leo: La Luna en Virgo te invita a bajar el ritmo y escuchar más a quien amas. Valorar los pequeños gestos cotidianos permitirá que la relación gane estabilidad y profundidad emocional.

Virgo: La Luna en tu signo potencia tu sensibilidad, el deseo de cuidar y la necesidad de vínculos sinceros. Es un excelente momento para abrir el corazón y fortalecer la pareja.

Libra: La Luna en Virgo favorece el diálogo tranquilo y la búsqueda de acuerdos afectivos. Comprender las necesidades del otro permitirá construir una relación más estable y equilibrada.

Escorpio: La Luna en Virgo fortalece la confianza y el compromiso en el amor. Una actitud paciente y comprensiva ayudará a superar diferencias y consolidar un vínculo muy especial.

Sagitario: La Luna en Virgo te invita a prestar atención a los detalles que fortalecen una relación. Un gesto sencillo o una palabra sincera tendrán un impacto mucho mayor del esperado.

Capricornio: La Luna en Virgo favorece proyectos compartidos y decisiones tomadas con madurez. La confianza mutua será la base para construir un amor más sólido, estable y duradero.

Acuario: La Luna en Virgo te anima a expresar lo que sientes con honestidad y sencillez. Dejar de lado las dudas abrirá espacio para una conexión más auténtica y comprometida.

Piscis: La Luna en Virgo, tu signo opuesto, favorece encuentros sinceros y conversaciones necesarias. Escuchar con empatía fortalecerá el amor y permitirá sanar diferencias del pasado.