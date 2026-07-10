Una nueva controversia envuelve a Morena Rial. En las últimas horas se viralizó una fotografía en la que se la ve reunida con un grupo de amigos mientras cumple su arresto domiciliario y podría traerle complicaciones judiciales.

El tema fue abordado en Sálvese Quien Pueda. Según contó el periodista Santiago Riva Roy, que se comunicó con Alejandro Cipolla, “primero van a apelar la decisión de la jueza de negar la libertad condicional“, explicó. Y agregó: “Luego van a pedir salidas laborales porque dice que va a empezar a trabajar con Cipolla en su estudio jurídico”.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la explicación que, según revelaron en el programa, presentarán por la polémica fotografía: "Sobre la foto que la jueza le va a pedir explicaciones, van a decir que es IA (Inteligencia Artificial)“.

Foto: Captura (América)

"Para mí no es un hecho grave. Hay cosas más graves que si Morena sube una foto o no“, cerró el letrado, tal como lo reprodujo Riva Roy, minimizando la polémica que volvió a poner a su clienta en el centro de la escena.

Foto: Instagram (@alejandro_cipolla) y Web

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¿MORENA RIAL QUIERE ENTRAR A GRAN HERMANO?

Morena Rial volvió a quedar en el ojo de la tormenta mediática luego de que trascendiera que tendría intenciones de ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada apenas finalice su prisión domiciliaria. Pero eso no sería todo: también estaría interesada en participar del polémico reality La Cárcel de los Famosos.

La bomba explotó en la última emisión de El Diario de Mariana, donde Santiago Riva Roy sorprendió al revelar los supuestos planes televisivos de la hija de Jorge Rial: “Se está autopromoviendo para GH y para La Cárcel de los Gemelos”, contó el periodista, generando revuelo inmediato en el estudio.

Luego agregó un dato todavía más fuerte sobre el presente de Morena: “Va a terminar la prisión domiciliaria en unos días y quiere ir a algún reality”, aseguró.

Foto: Instagram (@moooreeriaal)

La información llamó especialmente la atención porque llega justo después de que trascendiera que Morena rindió sus primeros exámenes de Derecho con resultados que sorprendieron a su entorno.

Pero el momento más picante llegó cuando Alejandro Cipolla habló sobre cuánto dinero debería cobrar Morena para encerrarse en la casa más famosa del país: “Dos millones por día, porque ella no se estaría callando todo el día”, lanzó, entre risas.