La guerra mediática entre Morena Rial, que obtuvo la prisión domiciliaria la semana pasada, y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo explosivo. La hija de Jorge Rial decidió llevar a la Justicia a la conductora de SQP y le reclama una suma cercana a los 200 millones de pesos por un video que se viralizó en redes sociales y que generó indignación.

Todo comenzó después de que Morena cuestionó con dureza a Carmiña Masi por sus dichos racistas en Gran Hermano. En ese contexto, los usuarios de redes sociales reflotaron un video grabado por Yanina Latorre durante unas vacaciones en las Cataratas del Iguazú el año pasado.

Yanina Latorre y Morena Rial (Fotos: América TV y eltrece)

Allí, la panelista relató entre risas cómo unos monos se acercaron a su balcón y, en medio de la anécdota, lanzó una frase que desató la polémica: “Es More Rial y el pibe”, en referencia a Amadeo, el hijo menor de la mediática.

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En las imágenes, Yanina bautizó el episodio como el “Monogate” y, mientras describía la escena, comentó: “Vino la banda de More”, aludiendo a un escándalo policial que involucró a Morena meses atrás, por el que fue encarcelada cinco meses. Pero el momento más fuerte llegó cuando, al ver a un mono con su cría, comparó a la hija de Jorge Rial y a su hijo con los animales.

La reacción de Morena no se hizo esperar. Según informaron en el programa “Ya fue todo” del canal de streaming Jotax, la mediática ya presentó la demanda en la Justicia. El reclamo apunta directamente a los dichos de Latorre y, sobre todo, a la referencia a su hijo Amadeo, que es un bebé y no puede defenderse.

Yanina Latorre y Morena Rial (Fotos: América TV y eltrece)

Morena Rial sostiene que, si bien ella es adulta y puede responder públicamente, su hijo quedó expuesto de manera injusta. Por eso, decidió iniciar acciones legales sin violar su prisión domiciliaria, según trascendió en el entorno judicial. La cifra que reclama es impactante: 200 millones de pesos.

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