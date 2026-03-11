Los cinco meses que Morena Rial pasó en el penal de mujeres de Magdalena quizá hayan sido demasiado, y ahora que logró recuperar el beneficio de la prisión domiciliaria se conocieron los rigurosos requisitos que deberá cumplir.

El paso fundamental para que More vuelva a vivir en el departamento de Rocío, su hermana menor, fue justamente que ese domicilio fue aprobado por la Justicia como apto para que pueda cuidar a Amadeo, su nene de un año y cinco meses.

Es que antes había intentado instalarse en la casa de una amiga en el conurbano, pero no contaba con las condciones mínimas de seguridad e higiene para el niño.

Morena Rial llegó al departamento de su hermana, Rocío, para cumplir la prisión domiciliaria. (Foto: Movilpress)

Por otra parte, según pudo saber Ciudad de boca de los abogados, Jorge Rial estará a cargo del sostén económico de su hija y su nieto, ya que Morena tiene prohibido trabajar vía redes sociales como antes.

Otra de las medidas que tomó la cámara de apelaciones de la provincia es que sólo podrá ser visitada por nueve personas previamente autorizadas, en lapsos breves.

Las otras condiciones

Al igual que en la primera etapa de prisión preventiva, More tendrá que someterse a tratamientos psicológicos y presentarse con regularidad ante la Justicia para mantenerse a derecho hasta que se sustancie el juicio.

La garante ante los tribunales de que Morena se ajuste a estas exigencias es Rocío Rial, su hermana, como lo había sido en el pasado...

Es que fue imputada por el delito de “robo doblemente agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda”, cuando integraba una organización delictiva dedicada a desvalijar casas de zona norte.

De ahí que Morena Rial podría pasar entre 3 ya 10 años en la cárcel, en caso de ser condenada.