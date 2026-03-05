Luego de ver una nota de Flor de la Ve hablando sobre la competencia y la envidia entre colegas, en LAM analizaron la relación entre los actuales y exintegrantes de Intrusos.

En medio del debate, Ángel de Brito sorprendió al revelar que Jorge Rial tenía una “lista negra” de famosos y hasta dio algunos nombres.

“De parte de Flor de la Ve, Karina Iavícoli, Laura Ubfal y Guido Zaffora había cierta tensión con Pallares y Lussich. Me gustaría que nos saquemos las caretas”, lanzó Ángel, abriendo el debate en vivo.

La primera en responder sin filtros fue Laura Ubfal, quien marcó distancia con la nueva etapa del histórico ciclo de América. “Es otro programa, otro formato. Es más comedia musical”, opinó la periodista.

Por su parte, Karina Iavícoli, actualmente compañera de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos, respondió con ironía: “Yo te bailo, soy funcional. Donde me pagan, hago lo que sea”.

Metiendo más leña al fuego, Denise Dumas intervino y deslizó: “Ángel, me parece que Laura Ubfal no estaría muy contenta con el formato de Intrusos”.

En el mismo tono picante, Ángel de Brito agregó: “Me parece que no. No quería la comedia musical. Laura es gestión Flor de la Ve”.

Fue entonces cuando el conductor reveló una interna del pasado: “En la gestión de Jorge Rial estaba prohibida y no la dejaban entrar a América. Rial tenía una lista negra. Tenía a Laura, a Fernanda Iglesias no la dejaba pisar el canal. Tenía a cuatro o cinco”.

Indignada con la situación, Ubfal cerró con una filosa ironía: “Siempre gente generosa”. Y remató: “Hay gente que no tiene que tener poder”.