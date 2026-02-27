La última semana de enero, Evangelina Anderson pasó por el quirófano para quitarse unos pólipos en las cuerdas vocales y resolver un problema de disfonía que la venía afectando.

Ya recuperada y con la voz renovada, la modelo salió en vivo al aire de LAM para una entrevista. Pero un inconveniente técnico hizo que, en los primeros intentos para salir al aire, no se escuchara nada de lo que decía.

Evangelina Anderson se operó las cuerdas vocales (captura de LAM, América TV)

La pícara humorada de Evangelina Anderson sobre su reciente cirugía en LAM

Lejos de incomodarse, Evangelina reaccionó con humor y picardía. “Hola, hola”, saludó la nueva panelista de Cortá por Lozano, mientras desde el piso La Barby acotó en alusión a la solución técnica: “Se hizo la voz”.

Una vez resuleto el desperfecto, Ángel de Brito expresó: “Ahora sí, se escucha”. Y fue la propia Eva quien remató el momento con una frase graciosa: “Me operé de las cuerdas vocales y ahora me tienen que escuchar. ¿No me escuchan mejor?”.

“Sí, perfecto”, respondió el conductor de LAM, dando inicio formal a la nota.