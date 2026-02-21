En un evento que revolucionó las redes y los medios de espectáculos, Evangelina Anderson y Ian Lucas se mostraron juntos y con un gesto que muchos interpretan como una reconciliación frente a los rumores que venían circulando en torno a su vínculo.

Fue en el marco de la fiesta que celebró el final de las grabaciones de la temporada MasterChef Celebrity Argentina, evento que se llevó a cabo el último viernes en un bar de Palermo. Allí, Anderson y Lucas no solo coincidieron como parte de los participantes del reality, sino que se mostraron muy cómplices, abrazados, sonrientes y relajados frente a los móviles de televisión y fotógrafos.

Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en la fiesta por el fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Aunque ninguno de los dos ha confirmado abiertamente un romance, las muestras de cercanía captadas en el evento y las notas con los cronistas no pasaron desapercibidas entre los seguidores y la prensa. Desde Ciudad te mostramos las fotos que dieron que hablar.

LAS FOTOS DE IAN LUCAS Y EVANGELINA ANDERSON EN LA FIESTA DEL FIN DE LAS GRABACIONES DE MASTERCHEF CELEBRITY

Evangelina Anderson en la fiesta por el fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Ian Lucas en la fiesta por el fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

