Los ecos de la celebración de San Valentín por parte de los famosos dejaron al descubierto lo que puede haber sido la reconciliación de Evangelina Anderson con su compañero de MasterChef Celebrity Ian Lucas, un hecho que habría contado con la complicidad de otro participante: el Turco Husaín.

Todo comenzó cuando Evangelina compartió en sus redes sociales un video haciendo un asado pese a su vegetarianismo y con un tema de Bad Bunny de fondo. “¡Aprovechá que estoy soltero!”, se escucha cantar al puertorriqueño, mientras que en el zócalo del video se lee “Te hago el asado y todo”.

Si bien en un comienzo, lo más destacable del episodio fueron los comentarios resaltado la alegría de Evangelina frente a la carne vacuna, que contrasta con sus reacciones en el reality, sobre todo en el episodio en el que trozaron dos medias reses delante de ella, luego surgió una versión explosiva.

EVANGELINA ANDERSON SE RECONCILIÓ CON IAN LUCAS EN SAN VALENTÍN

En este marco, Paula Varela salió al ruedo con una serie de revelaciones que dejaron a sus seguidores con la boca abierta. “¡Que rápido llega la data! ¡Es así! Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir”, escribió en Twitter/X la periodista.

El explosivo posteo de Paula Varela sobre Evangelina Anderson y Ian Lucas (Foto: captura X)

“El tema es que después volvió a entrar, pero ¡sola! Ahí está con casa de Ian, remera de Ian, short de Ian. ¿Para que lo sube? Los leo”, cerró la Intrusa en sus redes. En Infama recogieron el guante y agregaron que la modelo “acaba de borrrar el video”.

“Si vos tenés cuatro morcillas y seis chorizos, hay una fiesta”, señaló Santiago Sposato. “Acá me dicen ‘le está comiendo la entraña a Ian’. ¡Pero qué cosas me dice el productor!”, dijo Marcela Tauro. “Es una manera de blanquear, quizá por los hijos. Los chicos lo deben conocer a Ian como ‘el novio de mamá’”, agregó la conductora.

