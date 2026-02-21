Las grabaciones de Masterchef Celebrity Argentina terminaron y tanto Wanda Nara como los famosos que integran el programa dijeron presente en la fiesta que se llevó a cabo el último viernes por la noche en un pub del barrio de Palermo.

Una vez más, la conductora del relity de cocina se llevó todas las miradas no solo por su outfit con el que se mostró radiante sino que también por Martín Migueles, con quien apareció de la mano, confirmando con gestos la reconciliación que hasta hace poco eran rumores.

Wanda Nara en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Las imágenes de ambos caminando juntos y compartiendo complicidad se convirtieron rápidamente en el tema central del evento y desde Ciudad te mostramos las fotos de cada momento de la noche.

Wanda Nara y Martín Migueles en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Entre los que dijeron presente estaban Donato de Santis, Damián Betular, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Nora Colosimo, Marixa Balli, la China Ansa, Kennys Palacios, la Reini, Sofía Martínez, Susana Roccasalvo, entre otros.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL FESTEJO POR EL FIN DE LAS GRABACIONES DE MASTERCHEF

Fotos: Movilpress.