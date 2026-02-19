En medio de las versiones cruzadas y las especulaciones que la rodean, Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con un posteo que muchos interpretaron como una indirecta para Eugenia “la China” Suárez.

La conductora de MasterChef Celebrity subió a sus historias de Instagram una imagen con una frase contundente: “Crea una vida que no te haga desear otra”. El mensaje, acompañado por el tema “Yellow” de Coldplay, no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Si bien Wanda no mencionó a nadie, el contexto hizo que todas las miradas apuntaran nuevamente a la China, con quien mantiene una historia cargada de tensión desde hace tiempo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Fiel a su estilo, Wanda eligió el misterio y dejó que la frase hablara por sí sola. Pero en el universo de las redes —y con los antecedentes que existen—cada palabra parece tener un destinatario claro.

“Crea una vida que no te haga desear otra”.

¿LE TIRÓ UN PALITO A BENJAMÍN VICUÑA? EL VIDEO DE LA CHINA SUÁREZ JUNTO A MAURO ICARDI Y LA FRASE QUE HIZO PENSAR EN WANDA NARA

El video que Eugenia “la China” Suárez subió junto a Mauro Icardi en las redes sociales no pasó desapercibido. En una publicación reciente, la actriz compartió un fragmento de la canción “No me quiero casar” de Bad Bunny, pero fue la frase que eligió para acompañar el posteo lo que desató todo tipo de especulaciones.

“Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no”, cantó Eugenia, un gesto que, lejos de ser inocente, encendió los rumores sobre si la China buscó esas palabras para lanzarle un palito a su ex, Benjamín Vicuña, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio.

En el posteo, la China no solo mostró su complicidad con Icardi, sino que también dejó una frase que parece estar cargada de significado cuando Suárez citó una frase que varios seguidores linkearon con la similitus en la famosa frase de la canción de Wanda, Bad Bitch, donde dice “Lo veo y lo quiero”: “Si me gusta, yo lo quiero”, es el fragmento que entonó Eugenia dando que hablar con su actitud.

