El amor entre la China Suárez y Mauro Icardi parece atravesar su mejor momento, y este San Valentín 2026 no fue la excepción. A través de sus redes sociales, la pareja compartió la intimidad de sus festejos, donde el lujo y el romanticismo fueron los protagonistas indiscutidos de una jornada que rápidamente se volvió viral.

¿Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez por San Valentín?

El centro de todas las miradas fue el exclusivo obsequio que el delantero del Galatasaray eligió para la actriz. Se trata de un bolso que cuenta con un detalle que lo hace único: las iniciales de ambos grabadas, sellando así su compromiso y presente sentimental.

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron San Valentín (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

¿Qué marca es la cartera que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez?

El regalo principal que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez es una cartera de la marca Louis Vuitton. Se trata de un modelo exclusivo que el futbolista mandó a personalizar con una cadena con las iniciales de ambos.

Rosas rojas y osos de peluche: Una decoración de película

Pero el bolso no fue todo. La sorpresa incluyó una ambientación que parecía sacada de un cuento romántico. Icardi sorprendió a la China con:

Impactantes ramos de rosas rojas: Decenas de flores que decoraron el living de su hogar.

Cajas de diseño con osos: Detalles de peluche y cajas personalizadas que acompañaban el ambiente.

Aunque bloquearon los comentarios en la publicación, el posteo no tardó en generar miles de “likes” en tan solo segundos.

La actriz de los éxitos En el Barro y La Hija del Fuego no ocultó su emoción y compartió el “unboxing” con sus millones de seguidores: “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, escribió emocionada en el posteo.

