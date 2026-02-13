En medio de su presente mediático, La China Suárez se convirtió en la nueva imagen de una campaña de lencería y compartió en sus redes sociales un video promocional luciendo distintos conjuntos de ropa interior que no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores.

En el clip, que rápidamente se viralizó, la actriz aparece modelando las nuevas prendas en una producción sensual que estuvo acompañada por una frase que llamó la atención de los usuarios: “Lo que viene no se puede explicar, solo sentir. Muy pronto”.

Crédito: Instagram

LA CHINA SUÁREZ Y LAS REACCIONES EN REDES TRAS SU CAMPAÑA DE LENCERÍA

La descripción del posteo fue suficiente para que se desatara un nuevo debate en los comentarios, donde algunos internautas volvieron a hacer referencia a viejos rumores vinculados a la actriz.

Entre las respuestas que se multiplicaron en la publicación, se pudieron leer mensajes irónicos como: “¿Ya venden los conjuntos con olor?”, “¿Viene con olor?”, “El olor se puede sentir” o “Un video no puede tener olor”.

La China Suárez publicó un video hot y estalló la polémica en redes sociales. Crédito: Instagram

Pero las críticas no se limitaron únicamente a ese aspecto. Otros usuarios aprovecharon el espacio para lanzar comentarios relacionados con la vida personal de la actriz: “El conjunto ideal para ir a la cita con el marido de tu amiga”, “¿Lo puedo usar con mi marido o sí o sí tiene que ser con uno ajeno?” o “Ropa interior para rompe hogares”, escribieron.