Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras responder al llamativo movimiento digital de Mauro Icardi. Este miércoles, la empresaria desarchivó en su cuenta de Instagram varias fotos junto al delantero del Galatasaray, apenas horas después de que él hiciera lo mismo desde Turquía.

El gesto encendió las redes sociales y reavivó todo tipo de especulaciones, especialmente por el contexto en el que se da: mientras Icardi permanece en Turquía cumpliendo con sus compromisos deportivos, la China Suárez, su actual pareja, se encuentra en la Argentina en plena presentación de la serie En el Barro.

Wanda Nara también desarchivó fotos con Mauro Icardi de su cuenta de Instagram (Foto: captura de @wanda_nara).

Es que la conductora de Masterchef volvió a hacer visibles antiguas publicaciones junto al futbolista. Las imágenes incluyen postales familiares, viajes y momentos íntimos que habían sido archivados tras la separación. La reacción se produjo poco después de que trascendiera que Icardi incluso la habría desbloqueado en Instagram, según Fede Flowers en X.

LA CHINA SUÁREZ EN LA ARGENTINA Y EL IDA Y VUELTA DE MAURO ICARDI Y WANDA NARA EN REDES QUE DIO QUE HABLAR

El ida y vuelta virtual entre Wanda e Icardi no ocurre en un vacío. La China Suárez atraviesa días de alta exposición mediática en Buenos Aires por el lanzamiento de En el Barro, mientras su pareja protagoniza movimientos llamativos en redes vinculados a su ex.

Fede Flowers reveló el gesto de Mauro Icardi en Instagram con Wanda Nara mientras la China Suárez está en la Argentina (Foto: captura de X/@fedeflowersok).

Por ahora, ni Wanda Nara ni Mauro Icardi dieron explicaciones sobre el motivo de estos movimientos. Sin embargo, el “desarchivo espejo” volvió a dar que hablar en redes sociales sobre la polémica separación, a punto de dar su punto final con el divorcio en Italia.

