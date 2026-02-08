Este sábado 7 de febrero, la China Suárez organizó una pool party temática de Stranger Things para su hija Magnolia en la famosa “casa de los sueños” de Nordelta. Hubo inflables gigantes, pileta y juegos al aire libre, pero la fiesta terminó marcada por una fuerte polémica: las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi no asistieron y el conflicto familiar escaló hasta la Justicia.

Según la versión de Wanda Nara, sus hijas decidieron no ir al cumpleaños porque su papá, Mauro Icardi, no iba a estar presente. El futbolista, que se quedó en Turquía por un partido con el Galatasaray, intentó que las chicas participaran del festejo e hizo una presentación judicial, pero el juez rechazó el pedido y las nenas viajaron con su mamá a San Luis.

Juariu reveló detalles del conflicto en sus redes sociales. “Parece ser, y está confirmado por fuentes cercanas, que la malla que tiene puesta Magnolia es un regalo de Icardi a I (la hija menor de Mauro y Wanda)”, contó. Además, sumó que “Io vio todo por TikTok y se puso mal”, en referencia a la reacción de una de las chicas al enterarse de la fiesta por redes sociales. Las seguidoras de la China y Mauro le espetaron a Juariu que la “fuente cercana” no era otra que Wanda Nara y le echaron en cara por qué no publicó nada cuando se vio a otra de las hijas de la expareja con el mismo outfit que Rufina Cabré.

LAS HIJAS DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI NO FUERON AL CUMPLEAÑOS DE MAGNOLIA Y SE ARMÓ EL “MALLA GATE”

El enojo de las nenas con su papá habría tenido que ver con ciertas actitudes de Icardi. Según Juariu, “Icardi les dijo que si iban, Eugenia les daba regalos. Ellas dijeron que no, entonces les negaron los regalos que tenían para ellas, como los del cumpleaños de F (la mayor)”. Así, la tensión familiar se trasladó a los obsequios y sumó un nuevo capítulo a la interna.

Mientras Magnolia festejaba en Nordelta, Wanda Nara viajó a San Luis junto a sus hijas y a Martín Migueles para acompañar a Valentino, su hijo mayor, en un torneo de River Plate tras una larga recuperación. La conductora también aprovechó el viaje para recorrer Potrero de los Funes, disfrutar de los paisajes y relajarse antes de regresar a Buenos Aires para retomar las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Mauro Icardi se quedó en Turquía porque tenía partido con el Galatasaray. El delantero habría pedido permiso especial para viajar, pero el club no se lo otorgó y debió quedarse para el compromiso del domingo. Tampoco se vio en la fiesta a los hijos de Benjamín Vicuña, hermanos de Magnolia.

