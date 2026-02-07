Facundo Ventura reveló en La Mañana con Moria que Mauro Icardi planea pedirle casamiento a la China Suárez una vez que le salga la sentencia de divorcio de Wanda Nara en Italia y dio a conocer también dónde se casará la flamante pareja.

“Me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China, va a ser a todo trapo, bien al estilo de Mauro Icardi, una vez que se separe de Wanda Nara”, dijo el periodista en el programa matutino de eltrece.

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Ventura reveló el posible lugar de la boda de Eugenia con el futbolista: “Se van a casar en Argentina, señores”. Según el panelista, la pareja eligió el país para reunir a todas las familias.

Durante la charla, surgió la posibilidad de que la propuesta de casamiento sea en París, ciudad que tiene un significado especial para la pareja. “Para mí es en París”, deslizó Naza Di Serio.

EL DESEO COMPARTIDO DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ PARA MAURO ICARDI

En el programa Lape Club Social Informativo repasaron declaraciones de Wanda Nara y la China Suárez que dejó a todos boquiabiertos: las dos, en diferentes momentos y sin ponerse de acuerdo, expresaron el mismo deseo para el futuro de Mauro Icardi. Ambas quieren que el delantero termine su carrera jugando enRiver Plate.

En su paso por un canal de streaming tiempo atrás cuando todavía seguía con el futbolista, Wanda Nara fue contundente: “Muchos años te acompañé de carrera, tendrías que retirarte haciéndome feliz en River”.

Wanda Nara fue a ver a River al Monumental

A fines del 2025, cuando la China Suárez fue entrevistada por Mario Pergolini en Otro Día Perdido, también fue expresó: “Boca prohibidísimo, si venimos a Argentina, viene River sin discusión”. Ambas dejaron en claro que, para ellas, el destino ideal de Icardi es River Plate. Ni Boca ni otro club: el Millonario es el único permitido.

China Suárez en el Monumental para festejar la victoria de River

