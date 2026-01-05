Benjamín Vicuña arrancó el 2026 con sus vacaciones en Punta del Este, acompañado por su novia, Anita Espasandín, y sus cinco hijos: Bautista, Benicio y Beltrán —de su relación con Pampita— y los más chicos, Magnolia y Amancio, fruto de su vínculo con la China Suárez.

Las postales que compartió en sus redes sociales muestran días de playa, juegos en la arena y mucho relax.

Además, desde este lunes 5 de enero, a las 18.30, Benjamín Vicuña conduce The Balls por eltrece.

LAS FOTOS DE BENJAMÍN VICUÑA CON SUS HIJOS Y SU NOVIA EN PUNTA DEL ESTE

Benjamín Vicuña con Amancio . Foto: RS Fotos

