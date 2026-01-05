Este lunes desde las 18.30, Benjamín Vicuña debutó en la conducción de The Balls, el ciclo de entretenimientos de eltrece que presenta un vertiginoso certamen de preguntas y respuestas con el agregado de que, en caso de erra, los participantes caen en una pileta.

Tras una temporada con Guido Kaczka al frente, Benjamín aceptó el desafío de llevar su impronta y carisma al programa y así debutar en la conducción de un ciclo de entretenimientos en sus más de 20 años de carrera en los medios.

En sus primeros minutos al frentge del ciclo, Benjamín presentó a los dos primeros equipos: Los Banana Split, compuesto por una familia de heladeros, y Los Mentirosos, con los que se sintió identificado porque se trata de un grupo de actores.

Foto: captura eltrece

Leé más:

Guido Kazcka contó los secretos de The Balls!: así será el nuevo programa y cuántos millones reparte

VUELVIÓ THE BALLS CON BENJAMÍN VICUÑA COMO CONDUCTOR: DE QUÉ SE TRATA EL JUEGO

En The Balls, dos equipos conformados por cinco concursantes que se conocen entre sí deberán contestar correctamente la mayor cantidad de preguntas, y hacerlo con mucho cuidado para evitar caer al agua.

Guido Kaczka relató cómo es la dinámica del ciclo en una entrevista que le brindó a Puro Show en el estreno del ciclo, en marzo. “La única manera de ganar dinero es salir seco. O sea, estar seco es la única manera de ganar plata”, sentenció.

“Incluso en el equipo que pierde, los que se mantuvieron secos se llevan plata”, agregó Guido. “Las preguntas tienen una característica. Si son muy difíciles y la contestás mal, de algún modo no pasa nada. Te justifican. ¿Qué le molesta contestar mal? La fácil. Porque uno siente, se siente obligado. Dice, ‘yo lo debería saber’”, cerró Guido Kaczka.

Leé más:

Así fue jugar en The Balls!, el nuevo programa de entretenimientos de Guido Kaczka que estrena este lunes

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.