Benjamín Vicuña disfruta de unos días de relax en Punta del Este junto a su pareja, Anita Espasandín, y sus hijos y desde Ciudad te mostramos la tarde que pasó el actor en la playa esteña con su novia y Magnolia, a quien tuvo con la China Suárez.
Luego de pasar Año Nuevo con sus hijos,
el actor fue visto con a orillas del mar compartiendo un momento especial con su hija menor y Anita. A los tres se los vio relajados, con sus trajes de baño, tomando un poco de sol y jugando con la arena.
El año de fuerte impacto mediático de Benjamín por la partida de Eugenia Suárez a Turquía con sus nenes menores quedó atrás. Aunque
intenta mantener un bajo perfil, el conductor de The Balls no deja de ser protagonista ya que capta todas las miradas a donde vaya. LAS FOTOS DE BENJAMÍN VICUÑA CON MAGNOLIA Y ANITA ESPASANDÍN EN PUNTA DEL ESTE
Benjamín Vicuña con Magnolia y Anita Espasandín en Punta del Este (Foto: RS Fotos).
Fotos: RS Fotos.