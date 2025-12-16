“Secreto en la montaña”, la adaptación teatral de la emblemática película, tendrá su estreno en mayo de 2026 con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe como protagonistas.

La dirección estará a cargo de Javier Daulte, mientras que la adaptación teatral pertenece a Marcos Carnevale.

La producción está a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto a Adrián Suar.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe protagonizan "Secreto en la montaña" en teatro.

De qué trata “Secreto en la montaña”

“Secreto en la montaña” sigue la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge un vínculo profundo que se transforma en un amor inesperado y prohibido para la época.

Al finalizar la temporada, cada uno retoma su vida: Jack intenta abrirse camino y forma una familia, mientras Ennis se casa y sigue el camino que la sociedad espera de él.

Sin embargo, la conexión entre ambos permanece intacta y, a lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales.

En palabras del director

“Uno no se enamora de quien quiere. Ni siquiera podemos proponernos amar o dejar de amar a alguien. Es una fuerza que va más allá de nuestra voluntad. Jack y Ennis no se lo propusieron: el amor les ocurrió, en el lugar perfecto pero en el contexto inadecuado. Secreto en la montaña es una historia de amor tan desgarradora como maravillosa”, afirma Javier Daulte.



