Guillermo Francella regresará a la Calle Corrientes en 2026 como protagonista de “Desde el Jardín”, una ambiciosa adaptación teatral de la novela Being There, del escritor Jerzy Kosinski, que se estrenará el 28 de marzo de 2026 en el Teatro Metropolitan.

La preventa de entradas se habilitará a partir del 15 de diciembre de 2025, a través de Plateanet.com y en la boletería del teatro.

La obra está basada en la novela publicada en 1971, que también inspiró la película de culto protagonizada por Peter Sellers en 1979. Esta será la primera adaptación teatral de la historia en la Argentina y marcará el regreso triunfal de Francella al teatro porteño con un rol de enorme complejidad dramática.

Guillermo Francella en "Desde el Jardín". Foto: prensa

Reparto de “Desde el Jardín”

Además del protagónico de Francella, “Desde el Jardín” contará con un elenco integrado por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi.

Guillermo Francella con Adrián Suar, Pablo Kompel y Marcos Carnevale. Foto: prensa

La versión teatral y dirección estarán a cargo de Marcos Carnevale, mientras que la producción general será de Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel.

De qué trata “Desde el Jardín”

La historia sigue a Chance Gardiner (Guillermo Francella), un hombre de inteligencia limitada que fue criado toda su vida dentro de la mansión de un hombre adinerado. Chance no sabe leer ni escribir y su único contacto con el mundo exterior proviene del cuidado del jardín y de la televisión. Tras la muerte de su benefactor, es expulsado de la casa y obligado a integrarse a una sociedad que desconoce por completo.

Guillermo Francella en "Desde el Jardín". Foto: prensa

El azar lo cruza con Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su hogar junto a su marido Ben (Víctor Laplace), un influyente empresario gravemente enfermo. Sin ambición, malicia ni deseo de poder, Chance comienza a expresar ideas simples y literales, siempre a través de metáforas relacionadas con la jardinería y las estaciones del año.

Guillermo Francella. Foto: prensa

Sin embargo, su lenguaje inocente es interpretado por políticos, empresarios y medios de comunicación —incluido el presidente de los Estados Unidos (Martín Seefeld)— como profundos conceptos filosóficos y políticos. Así, Chance se convierte, sin proponérselo, en un sabio accidental, llegando incluso a ser considerado un consejero influyente y potencial candidato presidencial.

Guillermo Francella en "Desde el Jardín". Foto: prensa

Información clave

Estreno: 28 de marzo de 2026

Teatro: Metropolitan

Preventa de entradas: desde el 15 de diciembre de 2025

Venta: Plateanet.com y boletería del teatro

El éxito de “Desde el Jardín”, la película protagonizada por Peter Sellers

Being There —titulada Bienvenido Mr. Chance en España, Un jardinero con suerte en México y Desde el jardín en Hispanoamérica— es una película estadounidense estrenada en 1979, dirigida por Hal Ashby y protagonizada por Peter Sellers.

Peter Sellers y Shirley MacLaine

El film está basado en la novela homónima del escritor Jerzy Kosiński, publicada en 1971.

La película fue la penúltima actuación cinematográfica de Peter Sellers, quien falleció en 1980, y es considerada una de las interpretaciones más recordadas y celebradas de su carrera.

Reparto principal de la película

Peter Sellers en Desde el Jardín

Peter Sellers como Chance (Chauncey Gardiner)

Shirley MacLaine como Eve Rand

Melvyn Douglas como Benjamin “Ben” Turnbull Rand

Jack Warden como el presidente de Estados Unidos

Premios y reconocimientos

Óscar 1980 : Mejor actor de reparto para Melvyn Douglas

Globo de Oro 1980 : Mejor actor – Comedia o musical para Peter Sellers

Globo de Oro 1980 : Mejor actor de reparto para Melvyn Douglas

BAFTA 1981: Mejor guion original para Jerzy Kosiński

Nominaciones destacadas

Palma de Oro (1980)

Óscar 1980 : Mejor actor para Peter Sellers

Globos de Oro : Mejor película – Comedia o musical Mejor director para Hal Ashby Mejor actriz – Comedia o musical para Shirley MacLaine Mejor guion para Jerzy Kosiński

BAFTA 1981 : Mejor película Mejor actor para Peter Sellers Mejor actriz para Shirley MacLaine





