Antes de su estreno oficial, “Astor, Piazzolla Eterno” ya se posiciona como uno de los grandes acontecimientos culturales de 2026. El musical superó las 20 mil entradas vendidas de manera anticipada y confirma la enorme expectativa que genera la obra y el legado del genial compositor argentino.

El espectáculo se estrenará el 24 de enero en el Teatro Colón, el escenario más emblemático del país, y promete una experiencia artística de alto impacto que combina música, danza y una puesta en escena nunca vista.

En coproducción con RGB Entertainment, la propuesta recorre la vida y obra de Astor Piazzolla a través de una potente narrativa visual y emocional. La puesta en escena y dirección general están a cargo de Emiliano Dionisi, la dirección musical y los arreglos son de Nicolás Guerschberg, mientras que la dirección artística corresponde a Tato Fernández.

“Astor, Piazzolla Eterno” reúne a intérpretes, bailarines y músicos de nivel internacional, con la excelencia artística que distingue al Teatro Colón y una producción que busca resignificar el tango desde una mirada contemporánea.

Elenco de “Astor, Piazzolla Eterno”

Natalia Cociuffo

Federico Llambí

Belén Pasqualini

Rodrigo Pedreira

Ignacio Pérez Cortés

Alejandra Perlusky

Alejandro Andrian

Victoria Rosario Galoto

Entradas y promociones

Las entradas ya están a la venta en Plateanet. Además, hay una promoción especial con 20% de descuento y 3 cuotas sin interés con BBVA.