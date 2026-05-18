Calabaza gratinada a las brasas rellena de chorizos: el truco del vino tinto que potencia su sabor

La calabaza gratinada rellena de chorizos es una receta bien contundente que combina sabores intensos, queso derretido y una cocción lenta que transforma ingredientes simples en un plato muy completo. La mezcla entre la dulzura natural de la calabaza y el sabor fuerte de la achura genera un contraste que funciona perfecto para una comida abundante y con perfil bien casero.

Uno de los puntos clave aparece cuando el relleno se cocina con vino tinto. Ese paso permite levantar todo el fondo de cocción que dejan los chorizos y los vegetales en la sartén, logrando una preparación mucho más sabrosa y jugosa. A medida que el alcohol se evapora, queda una reducción concentrada que potencia todo el relleno.

La cocción sobre brasas también cambia por completo el resultado final. La calabaza se cocina envuelta en papel aluminio para conservar humedad y textura, mientras el calor lento ayuda a que la pulpa quede suave y cremosa. Después, el queso gratinado encima termina de darle una capa dorada y bien tentadora.

Comensales 2 Ingredientes ½ pimiento rojo

pimiento rojo Una cebolla

cebolla 2 dientes de ajo

dientes de ajo Una ramita de puerro

ramita de puerro 4 chorizos

chorizos Una calabaza tipo anco

calabaza tipo anco Hierbas frescas, a gusto

500 cc aceite de oliva

cc aceite de oliva 30 g manteca

g manteca 250 cc vino tinto

cc vino tinto 300 g queso en hebras

Procedimiento para la calabaza gratinada

Cortar todos los vegetales y pelar los chorizos. Abrir la calabaza, retirar semillas, hacer unos tajos y condimentar con aceite de oliva, sal, pimienta y las hierbas frescas que quieras. Envolver con papel aluminio y mandar a las brasas. En una sartén con manteca y aceite oliva , saltear los chorizos. Una vez que están dorados, en la misma sartén, sin limpiar, saltear los vegetales. Agregar nuevamente los chorizos y desglasar con vino tinto hasta que reduzca. Mezclar los chorizos con la calabaza y rellenar. Agregar queso por encima y directo a gratinar.

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