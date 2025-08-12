El osobuco es un corte que viene ganando protagonismo en las cocinas argentinas. Y esta receta lo eleva al máximo con un toque gourmet: cocción lenta en vino tinto, verduras y hierbas para lograr un plato sabroso, tierno y muy rendidor.

Ideal para los días frescos, cuando se busca algo reconfortante sin caer en las preparaciones de siempre. Con ingredientes accesibles y un paso a paso sencillo, esta receta transforma un corte económico en una comida digna de restaurante.

Ingredientes para osobuco al vino tinto

Para el osobuco

1,5 k de osobuco.

3 cebollas grandes.

2 zanahorias grandes.

Un morrón rojo.

2 dientes de ajo.

4 tomates perita.

1/2 l de tomate triturado.

3/4 l de vino tinto, cabernet sauvignon.

Un caldo de verduras.

Sal, pimienta, ají molido, pimentón y ají picante en aceite, a gusto.

Caldo en polvo de panceta y hongos.

Aceite.

Aromáticas (orégano fresco, laurel, salvia y tomillo).

Para el puré

Un k de papas

Sal, pimienta, nuez moscada, tomillo fresco, a gusto.

50 g de manteca.

1/4 taza de leche.

La receta para preparar osobuco al vino tinto. Cucinare.TV

Procedimiento

Condimentar el osobuco con sal, pimienta y hacer unos cortes a su alrededor en la membrana para que en la cocción no se retuerza. Pasar las piezas por harina, quitar el excedente y llevar a un disco caliente con un poco de aceite a dorar. Añadir un par de hojas de laurel, cebollas cortadas en plumas gruesas, las zanahorias en ruedas también gruesas e incorporar ajos cortados en rodajas. Condimentar con sal parrillera para que los vegetales suelten sus jugos. Agregar ají molido, pimentón, aceite del ají en conserva y por último integrar los tomates cortados en gajos. Verter el vino tinto , dejar que se evapore el alcohol, luego añadir tomate triturado, los morrones cortados en tiritas, aromáticas frescas (hojas de salvia, orégano, tomillo). Espolvorear el caldo en polvo por toda la preparación y tapar. Dejar cocinar una hora y media. Hervir las papas enteras con cáscara y sal. Pasada la hora y media, verter el caldo de verduras, dejar cocinar tranquilo hasta que se reduzca. Pelar y pisar las papas. Cuando estén hechas puré, colocar manteca y leche, condimentar con sal, pimienta, nuez moscada y añadir tomillo fresco, mezclar todo y servir junto con el osobuco.

