El osobuco es un corte que viene ganando protagonismo en las cocinas argentinas. Y esta receta lo eleva al máximo con un toque gourmet: cocción lenta en vino tinto, verduras y hierbas para lograr un plato sabroso, tierno y muy rendidor.
Ideal para los días frescos, cuando se busca algo reconfortante sin caer en las preparaciones de siempre. Con ingredientes accesibles y un paso a paso sencillo, esta receta transforma un corte económico en una comida digna de restaurante.
Ingredientes para osobuco al vino tinto
Para el osobuco
- 1,5 k de osobuco.
- 3 cebollas grandes.
- 2 zanahorias grandes.
- Un morrón rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 4 tomates perita.
- 1/2 l de tomate triturado.
- 3/4 l de vino tinto, cabernet sauvignon.
- Un caldo de verduras.
- Sal, pimienta, ají molido, pimentón y ají picante en aceite, a gusto.
- Caldo en polvo de panceta y hongos.
- Aceite.
- Aromáticas (orégano fresco, laurel, salvia y tomillo).
Para el puré
- Un k de papas
- Sal, pimienta, nuez moscada, tomillo fresco, a gusto.
- 50 g de manteca.
- 1/4 taza de leche.
La receta para preparar osobuco al vino tinto. Cucinare.TV
Procedimiento
- Condimentar el osobuco con sal, pimienta y hacer unos cortes a su alrededor en la membrana para que en la cocción no se retuerza.
- Pasar las piezas por harina, quitar el excedente y llevar a un disco caliente con un poco de aceite a dorar.
- Añadir un par de hojas de laurel, cebollas cortadas en plumas gruesas, las zanahorias en ruedas también gruesas e incorporar ajos cortados en rodajas.
- Condimentar con sal parrillera para que los vegetales suelten sus jugos.
- Agregar ají molido, pimentón, aceite del ají en conserva y por último integrar los tomates cortados en gajos.
- Verter el vino tinto, dejar que se evapore el alcohol, luego añadir tomate triturado, los morrones cortados en tiritas, aromáticas frescas (hojas de salvia, orégano, tomillo).
- Espolvorear el caldo en polvo por toda la preparación y tapar.
- Dejar cocinar una hora y media.
- Hervir las papas enteras con cáscara y sal.
- Pasada la hora y media, verter el caldo de verduras, dejar cocinar tranquilo hasta que se reduzca.
- Pelar y pisar las papas.
- Cuando estén hechas puré, colocar manteca y leche, condimentar con sal, pimienta, nuez moscada y añadir tomillo fresco, mezclar todo y servir junto con el osobuco.
