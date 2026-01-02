El lunes 5 de enero a las 18.30, la pantalla de eltrece se prepara para recibir una verdadera bomba de entretenimiento: “The Balls” vuelve recargado y con una gran novedad.

Esta vez, el encargado de conducir el ciclo será nada menos que Benjamín Vicuña, quien se anima a un rol completamente distinto y promete sorprender a todos.

Cómo es el juego que mezcla preguntas, pelotas gigantes y mucha agua

La dinámica de “The Balls” es tan simple como adictiva: dos equipos de cinco participantes se enfrentan en una plataforma en altura, rodeados de una pileta y bajo la amenaza constante de unas pelotas gigantes que pueden mandarlos directo al agua.

En cada ronda, los equipos deben elegir entre diez categorías y responder preguntas con seis opciones posibles: cinco correctas y una trampa.

Foto: prensa The Balls

Los jugadores se paran sobre la respuesta que creen correcta y, si aciertan, siguen secos y en carrera. Pero si se equivocan, una pelota gigante los golpea y terminan empapados en la pileta.

El objetivo: mantenerse secos y sumar plata

A lo largo de cinco rondas, los equipos luchan por mantener la mayor cantidad de integrantes sobre la plataforma y acumular la mayor cantidad de dinero posible.

El equipo que termina con más jugadores en pie y más plata en el pozo se consagra como ganador del día y accede a la chance de jugar por un premio mayor.

Pero eso no es todo: el equipo ganador puede volver al día siguiente para seguir sumando dinero y defender su lugar en el juego.

Un regreso esperado y una apuesta familiar

“The Balls” es una de las grandes apuestas de Kuarzo para eltrece, pensado para que toda la familia se divierta desde casa. Con la conducción de Benjamín Vicuña, el ciclo promete risas, tensión y momentos inolvidables, en un formato que ya es furor en el mundo y que ahora vuelve a la Argentina con todo.

La cita es el lunes 5 de enero a las 18.30. ¿Quién se animará a desafiar a las pelotas gigantes y salir seco de la plataforma?