Un compilado viral en redes sociales puso bajo la lupa las sorprendentes coincidencias entre China Suárez y Wanda Nara.

El video, que utiliza un formato de pantalla dividida, muestra lado a lado momentos casi idénticos de ambas: arreglos gigantes de rosas rojas en forma de corazón, vestidos rojos prácticamente iguales, atuendos deportivos negros tomándose selfies en el espejo, y hasta abrigos de piel con gorros y anteojos en poses similares.

Pero la coincidencia que más impactó fue la comparación de sus cocinas: los hornos y azulejos son prácticamente idénticos, generando teorías sobre si una copia el estilo de vida de la otra.

CRÉDITO: Tiktok

DE “WANDAGATE” A LA BATALLA DE ESTILOS EN INSTAGRAM

La rivalidad entre China Suárez y Wanda Nara nació del escándalo de 2021 conocido como “Wandagate”, cuando Wanda acusó a la actriz de tener un affaire con su esposo, el futbolista Mauro Icardi.

Desde entonces, cada publicación de ambas es analizada al detalle por fans y medios. El video viral incluye imágenes de las dos en el mismo estadio de fútbol tomadas de la mano de Icardi, sumando más leña al fuego.

Con un audio satírico de fondo que grita “¡Quiero tu carrera! ¡Quiero tu vida! ¡Quiero conducir MasterChef!” (en referencia al programa que conduce Wanda), el compilado sugiere de forma humorística que existe una obsesión por imitar a la otra.

Las redes se dividieron: algunos creen que son simples casualidades de dos figuras que siguen las mismas tendencias de moda, mientras otros insisten en que hay una copia deliberada en medio de la guerra mediática más famosa del espectáculo argentino.