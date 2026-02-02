El domingo fue redondo para Mauro Icardi. Dentro de la cancha, el delantero argentino volvió a sumar minutos, metió un gol desde el punto penal y alcanzó un logro histórico: se convirtió en el máximo goleador extranjero del Galatasaray, superando una marca que hasta ahora compartía con el ídolo Gheorghe Hagi. El estadio de Estambul estalló en ovación, pero lo que terminó dando que hablar ocurrió lejos del césped.

Desde la tribuna, Eugenia “la China” Suárez siguió el partido junto a sus hijos, quienes acompañaron al futbolista en una noche clave de su carrera. Las imágenes de los chicos, abrigados, atentos y tranquilos en medio del clima electrizante del estadio, reforzaron la postal de respaldo familiar que rodea hoy a Icardi.

Sin embargo, el verdadero revuelo llegó después del encuentro. Ya en la intimidad del hogar, la actriz compartió en sus redes un video que rápidamente se volvió viral. En el posteo que se vio en Instagram Stories se ve a Mauro llevando a Amancio (el hijo menor de la China, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Magnolia) sobre sus hombros, en una escena descontracturada y cargada de complicidad. Con tono afectuoso, el futbolista le recordó que es hora de ir a dormir, dejando en evidencia el vínculo cercano que mantiene con los hijos de su pareja.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

La secuencia, tan cotidiana como íntima, no tardó en generar repercusión. En redes, muchos celebraron la imagen familiar, mientras otros no tardaron en preguntarse cómo habrá caído este gesto del delantero en Wanda Nara, madre de sus hijas y protagonista de una historia marcada por conflictos públicos.

Así, lo que empezó como una noche histórica para Icardi en Turquía terminó transformándose en un nuevo capítulo mediático, donde un simple video hogareño volvió a poner en el centro de la escena a uno de los triángulos más explosivos del espectáculo.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

EL VIDEO DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN LA INTIMIDAD DE SU CASA EN TURQUÍA: “MIS OJITOS CHINOS”

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser el centro de todas las miradas tras la publicación de un video e imágenes íntimas que el futbolista compartió en sus redes sociales, donde se los ve muy acaramelados dentro de su casa en Turquía.

En una de las postales, la pareja aparece besándose, en un momento de absoluta cercanía y complicidad, lejos de flashes oficiales pero muy cerca del corazón de sus seguidores. La escena, capturada en un ambiente cálido y cotidiano, deja ver a ambos relajados, sonrientes y entregados al momento.

Pero eso no fue todo. En otra imagen que también subió Icardi, se puede ver a la China recostada en un sillón, vestida con un mono en tonos verdes, con capucha incluida, mientras mira directo a cámara. Una postal hogareña, sensual y natural, que refuerza el clima de intimidad que el futbolista decidió compartir: “Mi chica hermosa”, escribió sobre la postal que se vio en Instagram Stories, con dos corazoncitos verdes.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

“Mis ojitos chinos”, sumó en el video, junto a emojis de caritas enamoradas, dejando en claro el tono romántico (y provocador) de la publicación, donde Eugenia no duda en comerle la boca a su pareja.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)