El debate se encendió en el estudio de Bendita TV, entre bromas, ironías y chicanas, Edith Hermida no dudó en lanzar un comentario picante sobre el talento actoral de la China Suárez en referencia a su pasado y presente amoroso.

“Yo creo que la China Suárez se puede meter en el papel de cualquiera, mirá, ocupó el lugar de Pampita, ocupó el lugar de Wanda, ocupó el lugar de la Tobal también chicos”, lanzó sin filtros la conductora con humor y picardía.

Entonces, Guillermo Barrios siguió el chiste de Edith y remarcó la diferencia entre la vida personal y el profesionalismo de la pareja de Mauro Icardi: “Pero hablamos de profesionalismo, de actuación, no de ocupar otros lugares en la vida personal".

Edith Hermida en Bendita Tv (Foto: captura de El Nueve).

puso el foco en la diferencia entre la vida personal y el profesionalismo: “Pero hablamos de profesionalismo, de actuación, no de ocupar otros lugares muy apersonados”.

REAPARECIÓ LA CHINA SUÁREZ TRAS EL TREMENDO CRUCE ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Tras el último enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez se había mantenido en silencio hasta este sábado por la tarde. La actriz volvió a mostrarse en redes sociales y su aparición no pasó desapercibida.

El último fin de semana, la protagonista de La Hija del Fuego compartió una historia de Instagram desde Turquía, donde se la ve alentando al futbolista del Galatasaray en la cancha, en una señal que muchos interpretaron como un contundente gesto de apoyo.

La historia que publicó la China Suárez este sábado tras el cruce mediático de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La publicación consiste en un video tomado desde la tribuna, con el estadio colmado de hinchas que corean el nombre y la canción de Mauro Icardi al momento de su ingreso al campo de juego. Sobre las imágenes, la China escribió una frase breve pero elocuente: “Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hábla me de amor”, acompañada por emojis de corazón.

Sin hacer menciones directas ni dar declaraciones, Eugenia eligió expresarse desde lo visual, mostrándose presente y firme junto a Icardi en uno de los escenarios más simbólicos para él: la cancha y el cariño de los hinchas turcos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.