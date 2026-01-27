La expectativa por la serie biográfica de Susana Giménez crece día a día y la propia diva no dudó en sumar definiciones contundentes sobre cómo imagina el casting de la ficción que repasará su vida.

En una entrevista con Puro Show, Susana habló por primera vez sin rodeos sobre la posibilidad de que Eugenia “la China” Suárez la interprete, y la respuesta fue lapidaria.

Consultada inicialmente sobre si había hablado con Moria Casán, quien también está por estrenar su propia bioserie, Susana fue tajante: “No, no, no, no, no, no, no hablamos”.

Pero el momento más filoso llegó enseguida con la pregunta inevitable: “¿La China Suárez habías dicho alguna vez?”, le consultaron. Y Susana no dejó lugar a interpretaciones: “No, jamás. No, no tiene physique du rôle tampoco”.

Con esa frase, la conductora descartó por completo a la actriz de Casi Ángeles, dejando en claro que, para ella, no hay ni parecido físico ni esencia que encaje con su figura.

GRACIELA ALFANO SE HARTÓ DE SUSANA GIMÉNEZ Y LA COMPARÓ CON SU PAPÁ: “TIENE UNA VEJEZ MUY FEA”

Luego de los fuertes conflictos que mantuvo con Susana Giménez, con picantes cruces de declaraciones, Graciela Alfano no dejó lugar a dudas: la reconciliación con la diva está completamente descartada.

“No me voy a arreglar nunca. Estoy muy ofendida. Y vos ponete en mis pies, hacé de cuenta que una excolega o colega tuya dice todas las barbaridades que me dijo. No tengo ningún interés”, confesó la exvedette en el programa Empezar el Día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine.

Alfano contó cómo se siente tras el enfrentamiento que sorprendió al público: “No la vi nunca, no es mi amiga, no quiero verla más, ni me importa nada de ella. Que siga su vida y no me importa nada. Lo interesante es liberarse de esta gente”.

La actriz y vedette también se refirió a la manera en que intenta comprender las acciones de los demás: “Cualquiera puede venir y pegarte dos piñas. La forma que yo tengo es pensar qué le pasa. Y cuando pienso qué le pasa, es muy claro para mí. Ha llegado una edad donde las personas se ponen muy irritables. Lo sé por mi propio padre, que tuvo una vejez un poco difícil y que puteaba a todo el mundo”.

Graciela Alfano: “Lo que digo es que (Susana Giménez) tiene una vejez muy fea. Me ha agarrado a mí, que no le hice nada, absolutamente nada y esto es importante. Me cacheteó , qué mal llegar a esa edad de esa manera”.

En un relato que mezcla indignación y resignación, Alfano cerró: “Lo que digo es que tiene una vejez muy fea. Me ha agarrado a mí, que no le hice nada, absolutamente nada y esto es importante. Me cacheteó , qué mal llegar a esa edad de esa manera”.