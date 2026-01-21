A poco de comenzado el año Susana Giménez fue elocuente al admitir que los nuevos dueños de Telefe “quieren que trabaje”, y ahora se supo qué hará y el contrato millonario que cerró.
“Se reunió vía llamada con dos personas muy importantes del canal. Con Darío Turovelzky y con Federico Levrino“, contó Adrián Pallares.
Ahí, el conductor de Intrusos reveló: “Susana va a ser la cara de Telefe para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá”.
Entonces, Luis Bremer recordó que ese rol iba a ocuparlo Marley con el programa Por el Mundo Mundial, a lo que Pallares retrucó: “Pueden hacer las dos cosas”.
Es que en las últimas horas surgieron rumores de discordia entre Susana y Marley, históricos amigos y aliados dentro de la señal de las pelotas.
Además, en “la segunda mitad del año” la idea de Telefe es entrevistas “mano a mano”, por lo que “están buscando cuatro o seis figuras internacionales”.
El sueldo que acordó Susana Giménez con Telefe
“Susana se quedó muy conforme, y dijo otra frase hermosa. Quiero ser la figura mejor paga de la televisión”, habría reclamado la diva.
Siempre seguún Pallares, “después de todo esto dijo, lo conseguí“.
Al final, Luis Bremer hizo una referencia a la millonada que ganaría Susana Giménez en Telefe, comentando que hasta ahora Santiago del Moro cobra 100.000 dólares por mes y es el mejor pago de la televisión, algo similar a lo que enbolsaría Mario Pergolini en eltrece.