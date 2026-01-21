A poco de comenzado el año Susana Giménez fue elocuente al admitir que los nuevos dueños de Telefe “quieren que trabaje”, y ahora se supo qué hará y el contrato millonario que cerró.

“Se reunió vía llamada con dos personas muy importantes del canal. Con Darío Turovelzky y con Federico Levrino“, contó Adrián Pallares.

Ahí, el conductor de Intrusos reveló: “Susana va a ser la cara de Telefe para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá”.

Susana Giménez habló con Intrusos (Foto: captura de América).

Entonces, Luis Bremer recordó que ese rol iba a ocuparlo Marley con el programa Por el Mundo Mundial, a lo que Pallares retrucó: “Pueden hacer las dos cosas”.

Es que en las últimas horas surgieron rumores de discordia entre Susana y Marley, históricos amigos y aliados dentro de la señal de las pelotas.

Además, en “la segunda mitad del año” la idea de Telefe es entrevistas “mano a mano”, por lo que “están buscando cuatro o seis figuras internacionales”.

El sueldo que acordó Susana Giménez con Telefe

“Susana se quedó muy conforme, y dijo otra frase hermosa. Quiero ser la figura mejor paga de la televisión”, habría reclamado la diva.

Siempre seguún Pallares, “después de todo esto dijo, lo conseguí“.

Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Al final, Luis Bremer hizo una referencia a la millonada que ganaría Susana Giménez en Telefe, comentando que hasta ahora Santiago del Moro cobra 100.000 dólares por mes y es el mejor pago de la televisión, algo similar a lo que enbolsaría Mario Pergolini en eltrece.