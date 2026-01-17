La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, fue captada por las cámaras de Ciudad durante una caminata por Punta del Este, donde se mostró con un perfil bajo y un estilo descontracturado, ideal para disfrutar del verano lejos de los compromisos y los flashes.

La joven eligió un outfit cómodo y trendy, compuesto por una remera blanca básica, combinada con pantalones grises de calce recto y tiro alto, una de las prendas que pisa fuerte en el street style de la temporada.

El look de Lucía Celasco para una caminata por Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Completó el look con zapatillas en tonos neutros y una bandolera negra, un accesorio práctico que suma estilo sin perder funcionalidad. Fiel a una estética simple y natural, la nieta de Susana llevó el pelo suelto, apenas peinado por el viento, y un maquillaje casi imperceptible, en sintonía con el espíritu relajado de Punta del Este.

LAS FOTOS DE LUCÍA CELASCO MARCANDO TENDENCIA EN LA MODA DE PUNTA DEL ESTE

Fotos: RS Fotos.