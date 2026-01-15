Un antiguo archivo televisivo volvió a quedar en el centro de la escena tras las recientes denuncias contra Julio Iglesias. Se trata de una entrevista emitida en 2004 por Telefé, que en las últimas horas comenzó a circular masivamente en redes sociales luego de que dos exempleadas del cantante español lo acusaran de presuntas agresiones sexuales.

En el fragmento, que dura apenas unos minutos, se observa al artista —hoy de 82 años— interactuar con Susana Giménez de una manera que, vista desde el presente, resulta perturbadora. Iglesias besa reiteradamente a la conductora en los labios, pese a que ella manifiesta incomodidad y trata de frenar la situación con frases como: “No Julio, vos sos un hombre casado”. Incluso llega a remarcar, entre risas nerviosas, que ya le había dado “42 besos”.

Sin embargo, el cantante insiste. En varias oportunidades, la toma de la cabeza con ambas manos y vuelve a besarla, mientras la diva intenta marcar límites frente a cámaras.

Crédito: X

UN VIDEO QUE COBRÓ OTRO SENTIDO

Aunque la entrevista no es nueva, el contexto actual le dio una lectura completamente distinta. Las imágenes comenzaron a viralizarse luego de que salieran a la luz denuncias formales por abuso sexual contra el intérprete de La vida sigue igual, lo que llevó a muchos usuarios a reinterpretar aquel momento televisivo como parte de un posible patrón de conducta.

El clip fue difundido en X (ex Twitter) por la periodista española Almudena Ariza, quien acompañó el video con un mensaje contundente:“Una entrevista de 2004 entre Julio Iglesias y Susana Giménez vuelve a circular tras la denuncia de dos ex empleadas. En las imágenes, la presentadora se muestra visiblemente incómoda y obligada a marcar límites.”