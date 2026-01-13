El mundo del espectáculo internacional quedó en shock tras la difusión de una investigación periodística que involucra a Julio Iglesias, uno de los cantantes más famosos de la historia.

Según se informó en el programa Mshow, que se emite de lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine, el artista fue acusado por dos ex trabajadoras de sus residencias de abuso sexual, acoso y abuso de poder.

Las denuncias corresponden a empleadas del servicio doméstico que habrían trabajado para el músico en el año 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, cuando Iglesias tenía 77 años.

Quiénes son las denunciantes y qué relatan

Según el informe televisivo basado en una investigación periodística internacional de tres años, las denunciantes son:

Una empleada doméstica

Una fisioterapeuta

La más joven tenía 22 años al momento de los hechos denunciados.

Ambas describen haber vivido un ambiente de control, intimidación, acoso y abuso de poder mientras trabajaban en régimen interno en las residencias del cantante.

De acuerdo con sus testimonios, Julio Iglesias habría utilizado su posición de poder para presionarlas a participar en encuentros sexuales no consentidos, que incluían:

Tocamientos

Humillaciones verbales

Vejaciones físicas

Bofetadas

Penetraciones sin consentimiento

Las mujeres afirman que estos episodios no eran aislados, sino que se repetían durante su etapa laboral.

La presencia de una tercera persona en los encuentros

Uno de los puntos más impactantes del informe es que, según relatan las presuntas víctimas, los encuentros sexuales ocurrían casi siempre con la presencia de una empleada de mayor rango, quien también participaba o facilitaba las situaciones.

Este detalle agrava el cuadro, ya que sugiere la existencia de una estructura de control y sometimiento dentro del entorno laboral del cantante.

La investigación que destapó el escándalo

Los hechos fueron documentados tras una investigación periodística de tres años, que incluye:

Testimonios directos

Declaraciones coincidentes

Documentación y pruebas que respaldan los relatos

Por el momento, esta investigación es la base de las acusaciones que hoy generan repercusión mundial.

Qué penas podría enfrentar Julio Iglesias

Según explicó en MSHOW la abogada de una de las presuntas víctimas, las consecuencias legales podrían ser extremadamente graves:

En República Dominicana: La pena por violación puede ser de 10 a 15 años de prisión .

En Bahamas:Los delitos contra la libertad sexual podrían incluso ser castigados con cadena perpetua.

Julio Iglesias tiene actualmente 82 años, por lo que el impacto judicial y simbólico de una condena sería enorme.

Silencio del artista y defensa política en redes

Hasta el momento, Julio Iglesias no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones.

Sin embargo, el caso tomó un giro político cuando una dirigente madrileña salió a defenderlo en redes sociales, atribuyendo las denuncias a una supuesta campaña de la “ultraizquierda” y cuestionando lo que definió como un “silencio cómplice”.

Este cruce ideológico sumó más polémica a un tema ya de por sí explosivo.

Qué sigue ahora

Por ahora, todo se basa en la investigación periodística y en los testimonios de las denunciantes. Tal como se remarcó en el programa, la clave estará en lo que determine la Justicia y en si Julio Iglesias decide finalmente romper el silencio.

El caso ya es considerado uno de los escándalos más graves en la historia del espectáculo internacional, y su evolución será seguida de cerca en los próximos días.