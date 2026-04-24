El universo de DC Studios se prepara para un giro oscuro y estremecedor con el estreno de Clayface, la nueva apuesta cinematográfica que explora los límites del horror corporal y la identidad del villano de Batman. Bajo la dirección de James Watkins y la supervisión de James Gunn, la película presentó su primer tráiler y dejó a los fanáticos con la piel de gallina.

El film, que llegará a los cines el 23 de octubre, narra el origen de uno de los villanos más antiguos y trágicos de Batman. En esta versión, el británico Tom Rhys Harries interpreta a Matt Hagen, un actor en decadencia que, tras ser brutalmente atacado y desfigurado, se somete a un procedimiento médico experimental con la esperanza de recuperar su rostro.

Clayface (Gentileza Warner Bros. Discovery)

Pero lo que parecía una solución termina convirtiéndose en una pesadilla: su cuerpo comienza a transformarse en una masa maleable, capaz de adoptar cualquier forma, pero al precio de perder su propia identidad.

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El tráiler, que primero se mostró en CinemaCon y luego se lanzó al público, impactó por la crudeza de sus imágenes. Se ve a Hagen en el hospital, con el rostro cubierto de vendas, y luego atravesando una transformación física desgarradora: su cara pierde rasgos, la carne se vuelve arcillosa y la despersonalización se apodera de él. El horror visual se combina con el drama psicológico, mostrando el tormento de un hombre que, en su búsqueda de aceptación, termina desapareciendo en el anonimato.

La película cuenta con un elenco de peso: Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan acompañan a Harries en una historia escrita por Mike Flanagan y Hossein Amini. El guion pone el foco en los dilemas éticos de la ciencia médica y la presión social sobre la apariencia, temas que atraviesan la trama y le dan una profundidad inusual para el género.

Clayface (Gentileza Warner Bros. Discovery)

Desde su primera aparición en los cómics en 1940, Clayface fue evolucionando: de actor caído en desgracia que usaba una máscara de barro, a villano con habilidades metamórficas desde 1961. En la pantalla, tuvo voces como las de Ron Perlman en Batman: The Animated Series y Alan Tudyk en la serie animada de Harley Quinn, pero nunca había tenido un protagónico en una película live-action con este nivel de detalle y perturbación.

La llegada de Clayface marca un cambio fuerte en el rumbo de DC Studios bajo la gestión de James Gunn y Peter Safran. Después de títulos como Superman (2025) y a la espera de Supergirl: Woman of Tomorrow (2026) y Superman: Man of Tomorrow (2027), la apuesta por el terror y el drama adulto abre una nueva etapa para el universo cinematográfico de DC.

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