El esperado estreno de “Michael”, la biopic sobre la vida de Michael Jackson, ya generó un fuerte revuelo entre los críticos internacionales. Aunque la película llega a los cines de América Latina el 23 de abril, las primeras reacciones no dejaron lugar a dudas: la mayoría de las reseñas son negativas y apuntan a una visión demasiado edulcorada del ídolo.

La interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, es el único punto que cosechó elogios unánimes. Los especialistas destacaron su parecido físico, la precisión en los movimientos de baile y la cadencia vocal.

Para Newsday, el parecido es “sorprendente” y en la pista de baile “juraría que el propio Rey del Pop había vuelto a la vida”. En la misma línea, USA Today remarcó que sus movimientos “están estudiados a la perfección”.

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Lionsgate via AP) Por: AP

Críticas duras: una historia incompleta y sin riesgos

Más allá del trabajo de Jaafar, la película dirigida por Antoine Fuqua fue señalada por priorizar el espectáculo y evitar los episodios más controvertidos de la vida de Michael Jackson.

Según The Hollywood Reporter, para quienes recuerdan la época dorada del cantante, el film “será un cálido y reconfortante placer”, pero la mayoría de las críticas coinciden en que eso no alcanza.

RogerEbert.com fue tajante: “No es una película, sino una lista de reproducción filmada en busca de una historia”.

The Daily Beast la describió como “un recorrido apoyado en Thriller que evita los aspectos más delicados y ofrece una versión complaciente del artista”.

Uno de los puntos más cuestionados es la omisión de las acusaciones de abuso sexual que marcaron la carrera de Jackson. Empire remarcó que las actuaciones musicales “no pueden ocultar el incómodo hecho de que hay otra faceta de la vida del artista que brilla por su ausencia”.

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Lionsgate via AP) Por: AP

Associated Press fue aún más directa: “Creer ciegamente solo en esa celebridad, en esa fantasía, es repetir una triste historia una vez más”.

Un guion flojo y una estructura desordenada

La estructura narrativa y el guion también recibieron críticas. Screen International apuntó que, al no incorporar visiones contrapuestas, la película “parece desconectada de la realidad”. TheWrap la definió como “publicidad de largo aliento” y “un ejercicio de control de daños”.

The Guardian calificó el filme como “frustrante e inerte”, y lamentó que “no logra mostrar que Michael fue una víctima de abusos, brutalizado por su padre y despojado de su infancia”.

El rol de Joe Jackson, padre del cantante, aparece como figura clave en los inicios de la carrera, pero la película evita profundizar en los aspectos más oscuros de la familia.

IndieWire criticó los “grandes saltos de tiempo y de lógica”, mientras que The Times describió la trama como “un vagabundeo sin rumbo por Wikipedia a través del catálogo de Jackson”, y remarcó la ausencia de Janet Jackson como personaje.

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Colman Domingo interpretando a Joe Jackson en una escena de "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP) Por: AP

Los números musicales, lo más sólido del film

A pesar de las críticas, algunos medios rescataron los números musicales como el punto más fuerte del trabajo de Fuqua. The Film Verdict reconoció que “cumple con lo que propone”, aunque advirtió que el interés puede concentrarse en quienes ya siguen la trayectoria del artista.

Variety sostuvo que se trata de “un biopic de término medio absorbente” y consideró que “la sorpresa de Michael es lo bien que funciona”. AV Club indicó que “hay casi un elemento de confort en su previsibilidad”.

Esta imagen publicada por Lionsgate muestra a Nia Long como Katherine Jackson en una escena de "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP) Por: AP

Una biopic respaldada por la familia Jackson

La producción, que cuenta con el respaldo de la familia Jackson y acceso al catálogo musical completo, se centra en los primeros 26 años y dos décadas de carrera de Michael Jackson. Sin embargo, la decisión de evitar los aspectos más polémicos y ofrecer una versión suavizada del artista fue el principal blanco de las críticas.

“Michael” llega a los cines de América Latina el jueves 23 de abril y promete dividir aguas entre los fanáticos y quienes esperaban una mirada más profunda sobre la vida del Rey del Pop.