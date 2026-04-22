Este miércoles se conoció el tráiler de Coyote vs. Acme, la película que estuvo a punto de quedar en el olvido tras la polémica cancelación de Warner Bros. Ahora, la historia que mezcla acción real y animación tiene fecha confirmada: 28 de agosto de 2026. El anuncio sorprendió a los fanáticos, que esperaron casi tres años desde que el estudio decidió frenar el estreno cuando el film ya estaba terminado.

La dirección está a cargo de Dave Green y el guion, escrito por Samy Burch, se inspira en un artículo publicado en 1990 en The New Yorker, donde se imaginaba un juicio contra la famosa empresa Acme, responsable de los fallidos inventos que el Coyote usó durante décadas para atrapar al Correcaminos.

Fotograma de Coyote vs Acme (Foto: gentileza Ketchup Entertainment)

La película fue pensada originalmente para HBO Max y contó con un presupuesto de 70 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, Warner Bros. decidió no lanzarla como parte de una reestructuración liderada por el CEO David Zaslav, que también incluyó la cancelación de otros títulos como “Batgirl” y “Scoob! Holiday Haunt”. La decisión generó un fuerte rechazo en la industria, ya que el largometraje estaba completamente terminado.

En 2025, la distribuidora Ketchup Entertainment compró los derechos mundiales por unos 50 millones de dólares y puso en marcha el esperado estreno global en cines. Así, la película que parecía destinada a quedar guardada en un cajón finalmente verá la luz.

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La trama muestra al Coyote llevando a juicio a la corporación Acme por los constantes fracasos de sus productos. Will Forte interpreta al abogado defensor del Coyote, mientras que John Cena se pone en la piel del abogado rival. El film combina el clásico humor judicial de los Looney Tunes con la presencia de personajes icónicos como Bugs Bunny y Pato Lucas, además de otros menos conocidos del universo animado.

La cancelación de “Coyote vs. Acme” no solo generó bronca entre los fans, sino que también movilizó a los propios protagonistas. Eric Bauza, que presta la voz a varios personajes, protagonizó uno de los momentos más recordados de la campaña de apoyo cuando, en los Annie Awards 2024, interrumpió su presentación usando las voces de Bugs Bunny y Pato Lucas para exigir la liberación del film. “Estaba esperando que saliera ese gran gancho y me sacara del escenario de un tirón”, bromeó.

Fotograma de Coyote vs Acme (Foto: gentileza Ketchup Entertainment)

Por su parte, Will Forte celebró el rescate de la película y el inminente estreno mundial. “Nunca pensé que sucedería, así que surgió de la nada y estoy muy emocionado”, contó a The Hollywood Reporter en el estreno de su nueva serie. El actor fue tajante sobre la decisión original de Warner: “Fue una completa estupidez. La película merece mucho mejor”.

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