Con una combinación de actuaciones sólidas, una historia real impactante y una narrativa cuidadosamente construida, Amor y muerte (Love & Death) se posiciona como una de las miniseries más atrapantes dentro de los catálogos de Netflix y HBO Max.

Protagonizada por Elizabeth Olsen, la producción ofrece una mirada detallada sobre un crimen que conmocionó a la sociedad estadounidense en la década de 1980.y que, tiempo después, sigue generando fascinación.

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Con un total de 7 episodios de unos 45 a 60 minutos cada uno, la serie estuvo dirigida por Lesli Linka Glatter, conocida por su trabajo en series como Homeland, mientras que el guion fue desarrollado por David E. Kelley, creador de éxitos como Big Little Lies y The Undoing.

De qué trata Amor y muerte

La trama cuenta la historia de Candy Montgomery, una ama de casa aparentemente común que vive en un tranquilo suburbio de Texas. Ambientada en 1980, la trama comienza mostrando la vida cotidiana de la mujer, marcada por la rutina familiar, la religión y la vida comunitaria.

Sin embargo, todo cambia cuando inicia un romance extramatrimonial con Allan Gore, esposo de Betty Gore, una mujer con quien Candy mantenía una relación cordial. Lo que empieza como un acuerdo aparentemente controlado pronto deriva en una situación cada vez más tensa.

La actriz Elizabeth Olsen se pone en la piel de Candy Montgomery.

El punto central de la historia ocurre cuando Betty aparece asesinada en su casa, brutalmente atacada con un hacha. Candy es acusada del asesinato, lo que desata un juicio mediático que divide a la comunidad y plantea interrogantes sobre la verdad detrás de lo ocurrido.

El tráiler oficial de Love and Death.

La serie no solo reconstruye los hechos, sino también explora la psicología de sus protagonistas, las tensiones sociales de la época y los límites entre la moral pública y los deseos privados.

Una historia real que impactó a Estados Unidos

Uno de los aspectos más perturbadores de Amor y muerte es que está basada en hechos reales. El caso de Candy Montgomery ocurrió en Texas en 1980 y generó una enorme cobertura mediática debido a la violencia del crimen y a las circunstancias que lo rodeaban.

Durante el juicio, la defensa de Candy argumentó que el asesinato fue en legítima defensa, tras un enfrentamiento con Betty Gore. Según su testimonio, la situación escaló hasta convertirse en una lucha desesperada que terminó con el ataque fatal.

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El veredicto final sorprendió a muchos: Candy fue declarada inocente. Esta decisión judicial dejó abiertas numerosas preguntas y convirtió el caso en uno de los más debatidos de la época.

La miniserie retoma estos elementos y los presenta con un enfoque contemporáneo, profundizando en los matices emocionales y sociales que rodearon el crimen. Además, se apoya en investigaciones periodísticas y documentos del caso para ofrecer una recreación lo más fiel posible.

Jesse Plemons es Allan Gore y Lily Rabe su esposa Betty, la víctima.

Cómo es el reparto de Amor y muerte

Uno de los puntos más elogiados de la miniserie fue la actuación de Elizabeth Olsen, quien logra transmitir la complejidad de un personaje que oscila entre la normalidad y la perturbación. El elenco está conformado por los siguientes artistas: