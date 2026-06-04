Aros de cebolla crocantes: la receta más fácil para hacerlos en 10 minutos

Los aros de cebolla son un clásico de la comida rápida que también se puede preparar en casa con muy pocos ingredientes. Su combinación de exterior crocante y centro tierno los convierte en un acompañamiento ideal para hamburguesas, sandwiches, picadas o para servir con distintos aderezos. Además, se hacen en pocos minutos y no requieren técnicas complicadas.

La clave de esta receta está en la mezcla de harina, huevo y cerveza. Este último ingrediente ayuda a que el rebozado quede más aireado, seco y liviano, logrando una textura similar a la de los locales especializados. Para obtener un mejor resultado, también es importante que el aceite esté bien caliente al momento de freír los aros.

Una vez dorados, conviene retirarlos y dejarlos unos minutos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servidos recién hechos conservan toda su crocancia y permiten disfrutar el contraste entre la cubierta dorada y la suavidad de la cebolla, una combinación que explica por qué siguen siendo una de las opciones más elegidas para compartir.

Comensales 2 Ingredientes 250 g harina de trigo

g harina de trigo 75 cc cerveza

cc cerveza Un huevo

huevo Una cebolla mediana

cebolla mediana Sal y pimienta, a gusto

Aceite, c/n

La receta para hacer aros de cebolla. Cucinare.TV.

Procedimiento para hacer los aros de cebolla

Cortar la cebolla en aros y reservar. En un bowl mezclar la harina con la cerveza y el huevo, y batir hasta integrar bien. La mezcla no debe quedar muy líquida. Salpimentar al gusto. Hundir cada aro de cebolla en la mezcla y freírlos hasta dorar. Dejarlos reposar en papel absorbente y acompañar con tu aderezo preferido.

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