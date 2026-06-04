Pancitos rellenos de jamón y muzzarella, en pocos pasos: una receta fácil para hacer en casa

Los pancitos rellenos de jamón y muzzarella son una alternativa casera que combina una masa suave y esponjosa con uno de los rellenos más clásicos y rendidores. Recién salidos del horno, tienen una corteza apenas dorada, un interior tierno y el queso fundido que aparece en cada corte. Además, se preparan con ingredientes simples que suelen estar presentes en cualquier cocina.

La receta compartida por Matías Cuco suma un detalle que marca la diferencia: incorpora jamón cocido y hierbas frescas directamente en la masa. De esta manera, cada pancito gana aroma, sabor y una textura más interesante, mientras que el relleno de muzzarella aporta el toque cremoso que los convierte en una opción difícil de resistir.

Otro de sus puntos fuertes es que rinden mucho y permiten resolver desde una reunión informal hasta una comida familiar. También pueden prepararse con anticipación y recalentarse antes de servir. El toque final de queso sardo o parmesano gratinado aporta una capa extra de sabor que completa una receta simple, abundante y muy práctica.

Comensales 4 Ingredientes Un k harina

k harina 50 g levadura fresca

g levadura fresca 20 g sal

g sal Una cdta aceite

cdta aceite 600 cc agua

cc agua 100 g manteca

g manteca 250 g jamón

g jamón Hierbas frescas (romero, tomillo y orégano)

200 g muzzarella

g muzzarella 150 g queso sardo o parmesano

La receta para hacer pancitos rellenos. Cucinare.TV.

Procedimiento

En un bowl, colocar la harina y hacer una corona en el medio; a los costados agregar la sal y en el medio la mezcla de levadura con agua tibia. Comenzar a mezclar de a poco. Una vez que empiece todo a unirse, agregar la manteca, puede ser pomada o derretida, como más les guste. Unir todo hasta poder sacarlo del bowl y amasar en la mesada. Una vez en la mesada, amasar hasta que quede una masa lisa y homogénea. Agregar el jamón cocido y las hierbas frescas. Volver a colocarlo en el bowl hasta que duplique su volumen. Una vez que duplicó el volumen, colocar en la mesada, desgasificar: sacar ese gas que la masa generó durante el levado. Armar bollos de unos 50 g y en el medio le colocar la muzzarella , cerrar y colocar en una placa para horno enmantecada o con aceite. Llevar a horno a 180° durante 20 minutos, luego retirar y agregar el queso sardo o parmesano y hornear por 5 minutos más.

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