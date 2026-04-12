La película En tierra de santos y pecadores, protagonizada por Liam Neeson, no hace más que confirmar que el actor irlandés sigue explorando su faceta de héroe de acción en historias más contenidas, con un tono crepuscular y menos espectacular, pero igual de intenso.

Dirigida por Robert Lorenz -quien ya había trabajado con Liam Neeson en El protector- y con una duración de 106 minutos, la producción combina crimen, drama y suspenso en un escenario poco habitual dentro del género: la Irlanda rural de los años 70.

Disponible en Netflix y para alquiler digital en otras plataformas de streaming, la película se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan un thriller clásico con un protagonista marcado por su pasado.

De qué trata En tierra de santos y pecadores

Tras años de vida tranquila en el apartado pueblo costero de Gleann Colm Cille, el veterano de guerra Finbar Murphy forjó una reputación de figura afable y solitaria. Es muy querido, pero lleva una vida casi aislada.

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Aparte de dos “compañeros de trabajo”, sólo mantiene una relación muy estrecha con su anciana vecina, Rita, y con Vincent, el policía local, ninguno de los cuales conoce su verdadero ser: es un asesino a sueldo que silenciosa y eficazmente libra a la sociedad de pederastas y abusadores.

Liam Neeson vuelve a mostrar la faceta que mejor que queda.

Sin embargo, tras haber eludido la ley durante tanto tiempo, los problemas no tardan en llamar a su puerta. Cuando una niña de la localidad y su madre soltera son víctimas de malos tratos, Finbar se ve obligado a actuar.

Así, junto a un asesino más joven y desequilibrado, debe enfrentarse a un trío de terroristas que buscan venganza por el asesinato de su amigo.

El tráiler de la película In the Land of Saints and Sinners.

Ambientada en plena conflictividad política del país, la historia se construye como un juego de gato y ratón entre el protagonista y sus enemigos. Este enfoque le da al film un aire de western moderno donde el duelo no es solo físico, sino también interno.

Un thriller clásico con sello personal

El guion, escrito por Terry Loane y Mark Michael McNally, construye un relato donde la violencia no es gratuita, sino consecuencia de decisiones pasadas que regresan para cobrar su precio.

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Según la crítica especializada, el film demuestra que Neeson todavía puede sorprender dentro de un registro que parecía ya conocido. Sin necesidad de grandes sobresaltos ni efectos espectaculares, logra sostener el interés con una interpretación contenida y un conflicto moral que atraviesa toda la historia.

Además, uno de los aspectos más destacados es el contraste entre la calma del entorno rural y la violencia latente que atraviesa a los personajes, lo que refuerza la sensación de peligro constante.

La producción combina crimen, drama y suspenso.

Cómo es el reparto de En tierra de santos y pecadores

El elenco combina actores consagrados con figuras reconocidas del cine y la televisión británica e irlandesa: