Se hizo esperar en el streaming pero por fin llegó. Se trata del reinicio o la secuela de una comedia satírica que marcó una época. Y en esta versión que está disponible en Paramount+ y Prime Video, cuenta con dos figuras estelares.

Se trata nada menos que The Naked Gun (¿Y dónde está el policía?, la reversión de La pistola desnuda) protagonizada nada menos que por Liam Neeson y Pamela Anderson, una dupla de estrellas que quizá pocos podían imaginar juntas por sus papeles previos, pero que sin dudas fue más que efectiva.

En esta reedición de 2025 de la cinta de Leslie Nielsen, Neeson interpreta al teniente Frank Drebin Jr. y Anderson a la femme fatale Beth Davenport.

De qué trata

Liam Neeson interpreta a Frank Drebin Jr., quien, al igual que su padre, es un policía con métodos poco convencionales que se ve envuelto en un caso que amenaza la seguridad mundial.

La trama gira en torno al asesinato de un programador de una compañía tecnológica, involucrando el siniestro programa llamado “Proyecto Inferno”, que busca reducir a la humanidad a un estado primitivo.

The Naked Gun es la reversión de La pistola desnuda.

Como su antecesora, se trata de una comedia disparatada, llena de gags físicos, diálogos ingeniosos, doble sentido y parodias a otras franquicias, con un ritmo rápido de chistes.

Pamela Anderson interpreta a Beth, el interés romántico de Drebin Jr., quien también participa en la investigación, aportando su carisma y un toque de nostalgia al universo de la franquicia.

Quiénes actúan

A la dupla protagónica formada por Neeson y Anderson, se suman otras figuras reconocidas al elenco.

Por caso, Paul Walter Hauser interpreta al Capitán Ed Hocken Jr.; Kevin Durand es Sig Gustafson; Danny Huston como Richard Cane; y Liza Koshy es Detective Barnes.

Completan CCH Pounder como la jefa Davis; Cody Rhodes como el cantinero; Busta Rhymes es el ladrón de banco; y “Weird Al” Yankovic actúa de sí mismo.

El dato

Los autores del guion de la nueva versión de The Naked Gun son Akiva Schaffer (quien también la dirigió), Dan Gregor y Doug Mand, con una historia original de Seth MacFarlane.

Cuando se supo que esta comedia estaba en preparación, surgió una gran oposición, ya que la trilogía original es sin duda una de las mejores comedias de la historia del cine. De hecho, el creador original, David Zucker, no estuvo involucrado y expresó su desaprobación, asegurando que la película no es suya.

Ya casi no se hacen propuestas como esta y, por eso, y porque tiene unos cuantos gags notables, su regreso fue celebrado por el público y gran parte de la crítica.

Gags desopilantes para esta remake de La Pistola desnuda, pero con Liam Neeson y Pamela Anderson.

Romance fugaz

Cuando a finales de julio People desveló que Neeson y Anderson estaban juntos, hubo sorpresa. Pero después de derrochar complicidad durante la promoción de su película, en cuyo rodaje saltó la chispa, se convirtieron en una pareja de las que convence a todo el mundo

Pamela Anderson reconoció que tuvo una intensa semana de amor con su compañero de ficción Liam Neeson.

Sin embargo, se acabaron separando para enfocarse en sus respectivas carreras. Aun así, dice que es uno de sus principales apoyos: “Estoy segura de que siempre estaremos juntos”, dijo ella.