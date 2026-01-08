Por la temática, por el tono, por las historias y por las actuaciones, Machos Alfa se convirtió en una de las series de comedia española más exitosas de los últimos años en Netflix.

Y para esta nueva temporada 4, la ficción sumó a su elenco a un actor muy querido por el público, presente en otras reconocidas producciones.

Qué actor se suma a Machos Alfa temporada 4

La cara nueva será Diego Martín, quien se consolida como uno de los intérpretes de confianza de Laura y Alberto Caballero, los creadores de series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina, El Pueblo o Muertos S.L. además de, claro está, Machos Alfa.

De este modo, junto con Carlos Areces y Pablo Chiapella, Martín se transforma en uno de los artistas que apareció en más proyectos de estos hermanos guionistas: tres en total.

Lo que se sabe es que interpretará un personaje “pequeño pero muy extremo” que va a interactuar con los cuatro protagonistas principales, aunque los detalles específicos de su rol no han sido revelados.

De qué trata Machos Alfa

La serie Machos Alfa trata sobre cuatro amigos cuarentones (Pedro, Luis, Raúl y Santi) que se sienten perdidos y desorientados en la sociedad actual, donde el patriarcado está en declive y el empoderamiento femenino es la norma.

El tráiler oficial de la temporada 4 de Machos alfa, en Netflix.

Así se deben enfrentar a una crisis de identidad mientras intentan adaptarse a las nuevas reglas de las relaciones y la vida en un mundo más igualitario, todo ello contado con mucho humor y comedia a través de situaciones caóticas y patéticas.

Los cuatro protagonistas masculinos

Gorka Otxoa interpreta a Santiago “Santi” Peralta. El más sensible y emocional del grupo, siempre buscando el equilibrio.

Fele Martínez es Luis Bravo. Un hombre tradicional que busca terapia para reconectar con su esposa.

Fernando Gil se pone en la piel de Pedro Aguilar. Un padre que vive la paternidad compartida y la crisis de los 40.

Raúl Tejón es Raúl Camacho. El más “machista” que intenta adaptarse a la “machosfera”.

La tercera temporada de "Machos Alfa" estrena el 10 de enero en Netflix.

Quién es quién entre las mujeres

Paula Gallego actúa de Alejandra “Álex” Peralta. Hija de Santi, representa a la nueva generación.

Raquel Guerrero es Esther Alonso. La pareja de Pedro, con una visión moderna de la vida.

María Hervás como Daniela Galván. Amiga del grupo, siempre dispuesta a dar consejos.

Kira Miró es Luz Ferreiro. Una mujer libre que choca con las ideas machistas.

Qué se espera en la temporada 4

La cuarta temporada de Machos Alfa tendrá que continuar las tramas que quedaron abiertas, como la vida de Pedro ahora que se ha convertido en padre, cómo será la relación de Raúl y Marimar casados a pesar de que ahora ella sepa la verdad.

También, la historia de Luz y Paz después de haber hecho justo lo contrario, no casarse, así como el futuro del resto de relaciones.

Mientras, los protagonistas seguirán lidiando con conceptos que todavía no manejan muy bien en su camino a la deconstrucción, lo que nos seguirá dejando grandes situaciones cómicas.