La primera semana completa de 2026 llega con una agenda cargada de estrenos en las principales plataformas de streaming. Entre el lunes 5 y el domingo 11 de enero, Netflix, Max y Disney+ renuevan sus catálogos con títulos que buscan captar a públicos diversos, desde la comedia hasta el drama histórico y el suspenso.

La cuarta temporada de “Machos alfa” desembarca el viernes en Netflix y encabeza los estrenos.

La serie, que se consolidó como una de las comedias más comentadas de la plataforma, sigue explorando con humor filoso y situaciones incómodas los intentos de cuatro amigos por adaptarse a los cambios sociales y culturales que atraviesan la masculinidad contemporánea.

A lo largo de los nuevos episodios, los personajes vuelven a enfrentarse a temas como la paternidad, las relaciones afectivas, la fe y hasta el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, siempre caminando al límite entre la corrección política y la provocación.

Creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero junto a Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor, “Machos alfa” mantiene su elenco principal con Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez, acompañados por María Hervás, Kira Miró y Paula Gallego, entre otros.

Estrenos de la semana en streaming: desde Machos Alfa hasta Oppenheimer

MÁS ESTRENOS EN STREAMING

Netflix también suma el jueves la miniserie “Él y ella”, un thriller psicológico basado en la novela de Alice Feeney. La historia gira en torno a un detective y una periodista, casados pero distanciados, que se ven obligados a investigar un homicidio desde perspectivas opuestas.

Protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, la ficción propone un relato tenso donde el vínculo personal se entrelaza con el misterio criminal.

Tessa Thompson Por: REUTERS

En Max, el jueves llega la segunda temporada de “The Pitt”, la serie creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle. Con una mirada cruda y realista, la producción se adentra en los desafíos diarios de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh, abordando dilemas éticos, desgaste emocional y decisiones límite en un sistema en constante tensión.

Disney+ también renueva su oferta con el regreso de “Mil golpes”, que estrena el viernes su segunda temporada. Ambientada en el East End londinense de fines del siglo XIX, la serie creada por Steven Knight retrata el violento submundo del boxeo a puño limpio y las redes criminales que lo rodean, con un elenco encabezado por Malachi Kirby y Stephen Graham.

En el terreno del cine, Netflix suma dos títulos de peso. El viernes llega “Gente que conocemos en vacaciones”, una comedia romántica basada en la exitosa novela de Emily Henry, protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth.

La historia explora la amistad, el amor y las segundas oportunidades a través de viajes compartidos y emociones postergadas. Además, el miércoles se incorpora “Oppenheimer”, la multipremiada película de Christopher Nolan que arrasó en los Oscar 2024 y retrata la compleja figura del creador de la bomba atómica.