En medio de su vuelta al teatro con Mal repartidas, que estrena este jueves 23 de abril en el Paseo La Plaza junto a Selene Raimundo, Sabrina Carballo dejó ver un costado íntimo y completamente honesto sobre la maternidad, lejos de cualquier idealización.

En entrevista con este portal, la actriz compartió una situación tan cotidiana como angustiante: qué pasa cuando no tenemos con quién dejar a nuestros hijos para salir a trabajar.

Foto: prensa Mal Repartidas Por: IRISH SUAREZ

“Me falló la niñera y no sabía que hacer”

Todo empezó con una anécdota reciente que la desbordó. “Hoy me falló la niñera y no sabía qué hacer”, contó.

Ahí, Sabrina explicó que no cuenta con ayuda constante: “No tengo niñera las 24 horas, la tengo para casos muy importantes”.

“Es desesperante porque cuando no tenés a alguien… no podés llamar a tus amigos para decirles ‘no vayas a trabajar, vení a cuidar a mi hija’”, relató.

La actriz dio a luz el pasado 28 de diciembre. (Foto: Instagram/@carballo.sabrina)

El mito de la “opción B”

Uno de los puntos más fuertes de su testimonio fue cuando cuestionó una de las frases más repetidas en la crianza: tener siempre un plan alternativo.

“Todos me decían: ‘tenés que tener una opción B’. No podés tener opción B. No le podés decir a alguien ‘quedate libre por si me pasa algo’”, explicó.

“Todos me decían: ‘tenés que tener una opción B’. No podés tener opción B. No le podés decir a alguien ‘quedate libre por si me pasa algo’”. Sabrina Carballo.

Y agregó una realidad que muchas madres y padres conocen: “Cada uno tiene su vida”.

Maternidad real: agotamiento y contradicciones

Carballo también se permitió hablar de algo incómodo y profundamente humano: el cansancio extremo.

“Mi personaje está tan agotado que… creo que el 99% de los padres alguna vez pensó ‘que se la lleve alguien’”, dijo entre risas.

Y aclaró rápidamente: “No lo haría, pero a veces lo pensás”.

La actriz reveló que está separada de Damián Potenza, el padre de su hija. (Foto: Instagram/@carballo.sabrina)

Volver al teatro con una hija chiquita

A todo eso se suma el desafío de retomar su carrera mientras cría a Caetana, una nena de apenas dos años.

“No tengo todo tan organizado, entonces a veces es muy tedioso”, admitió.

La logística diaria se vuelve un rompecabezas: “Es muy difícil acomodar los horarios. Cuando ensayás, tu prioridad es el teatro, no podés hacer otra cosa”.

Y ahí aparece la tensión constante entre el trabajo y la maternidad.

Foto: prensa Mal Repartidas Por: IRISH SUAREZ

Una realidad compartida

Lejos de ser un caso aislado, la actriz destacó que esta situación se repite en muchas familias. “Lo hablaba con otras chicas y a todas les pasó”, contó.

Porque más allá de las diferencias, hay algo que atraviesa a todos: sostener la vida cotidiana sin una red asegurada.

Sin frases perfectas ni discursos edulcorados, Sabrina Carballo puso en palabras una experiencia que muchos viven pero pocos dicen en voz alta.

Y en esa sinceridad, encontró algo aún más potente: identificación.