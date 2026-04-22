Pese a estar distanciadas, a Zaira Nara se la vio afectada por el doloroso momento que atraviesa Paula Chaves: el 21 de abril murió Moro, el bulldog francés que le regaló Pedro Alfonso en el Bailando y la acompañó durante 16 años de su vida.

En diálogo con Desayuno Americano, la modelo se mostró visiblemente movilizada, pero eligió ser prudente y respetar el pedido de su ex amiga de no hablar públicamente sobre el vínculo entre ambas.

“Mirá, se me pone la piel de gallina, o sea, yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”, dijo Zaira cuando le preguntaron por la ausencia de Chaves.

Zaira Nara, al borde del llanto al hablar del difícil momento de Paula Chaves (captura de América TV)

ZAIRA NARA NEGÓ QUE PAULA CHAVES NO HAYA IDO AL EVENTO POR ELLA: “YO LA ESTOY REEMPLAZANDO”

En ese marco, la modelo aclaró cómo se dio su presencia en el evento al que originalmente iba a asistir Paula: “Me llamaron hoy al mediodía de mi agencia para preguntarme si podía reemplazarla. O sea, no nos íbamos a cruzar porque yo no estaba contratada”.

En medio de versiones que indicaban que Paula habría evitado asistir por la presencia de Zaira, la conductora lo desmintió de forma contundente: “No, no es así. Yo la estoy reemplazando a ella, obviamente por un motivo muy importante”.

También explicó la dinámica laboral detrás de su convocatoria: “En la agencia es un poco así… me llamó mi booker diciéndome: ‘Che, te necesito para hoy a la tarde’”.

El tajante silencio de Zaira Nara sobre su relación con Paula Chaves

Consultada por la relación actual entre ambas, Zaira fue firme en su postura de no seguir alimentando el tema, en línea con el pedido público de Chaves.

“Expresamente pidió que no me refiera más, así que lo voy a respetar, no tengo nada para decir”, comentó.

Y reforzó: “No quiero hablar nada referido a ella porque soy respetuosa y ya lo leyeron todos”.