Paula Chaves y Zaira Nara coincidieron en un evento y evitaron cruzarse. Así, este viernes a la noche se dio otro capítulo en el distanciamiento entre las ex grandes amigas.

Aunque ambas estuvieron presentes en el desfile de Esquina organizado por Jecan Wecan, llamó la atención la distancia que mantuvieron durante toda la velada.

No solo no se sentaron juntas, sino que incluso a Paula le cambiaron el lugar a último momento, en lo que muchos interpretaron como una clara estrategia para evitar cualquier tipo de cruce.

Paula Chaves es sorprendida por las cámaras. Zaira aparece al fondo, hablando con alguien de su equipo. Por: MOVILPRESS

Paula Chaves, sentada a la izquierda, y Zaira Nara, en la fila de enfrente, a la derecha. Por: MOVILPRESS

Zaira Nara Por: MOVILPRESS

Paula Chaves Por: MOVILPRESS

Paula Chaves Por: MOVILPRESS

Zaira Nara Por: MOVILPRESS

Zaira Nara Por: MOVILPRESS

Video: X @fedeflowersok

Se supo por qué se pelearon Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves

Hubo una época en la que Zaira Nara, China Suárez y Paula Chaves eran inseparables, junto a María del Cerro. Compartían viajes, trabajos y una amistad que parecía inquebrantable. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese vínculo se rompió y las versiones sobre los motivos no dejan de crecer.

Paula Chaves, Zaira Nara y China Suárez.

“Hay una versión que dice que Paula le había dado un audio a Zaira de la China”, contó Angie Balbiani en Puro Show.

Luego, agregó un dato explosivo: “Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda lo hizo público”, en referencia a Wanda Nara. Este episodio habría sido clave, ya que no solo terminó de quebrar la relación entre Chaves y Suárez, sino que también dinamitó el vínculo con Zaira.

Según trascendió, todo habría ocurrido en simultáneo con el escándalo del affaire entre la China Suárez y Mauro Icardi en un hotel de Francia en 2021, un episodio que generó un verdadero terremoto mediático.

A la luz de estos rumores, se entendería mejor el fastidio de Paula Chaves cada vez que se atribuye su distanciamiento con Zaira Nara a su relación con Facundo Pieres, ya que el conflicto entre ellas tendría raíces mucho más profundas.