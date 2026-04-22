Paula Chaves atraviesa uno de los momentos más tristes tras la muerte de Moro, su bulldog francés, que la acompañó durante 16 años y fue un pilar en su vida familiar.

El perro había llegado a su vida cuando Pedro Alfonso se lo regaló durante su paso por el Bailando, y desde entonces se convirtió en un integrante fundamental de la familia.

Hasta el último suspiro, Paula cuidó y le dio amor a su bulldog francés

La desgarradora despedida de Paula Chaves a su perro Moro

A través de su cuenta de Instagram, Paula compartió un extenso y conmovedor mensaje para despedir a su mascota, dejando ver el profundo vínculo que los unía.

La conductora eligió imaginar su partida de una manera especial: contó que prefiere pensar que Moro “se fue a pasear a la eternidad” y expresó el dolor que le genera su ausencia, reconociendo que no imaginaba que la despedida sería tan dura.

Dolor total: la desgarradora despedida de Paula Chaves a Moro, su perro de 16 años

En su mensaje, lo recordó como su “primer hijo de cuatro patas” y destacó el rol fundamental que tuvo en su vida. Según relató, Moro la ayudó a perder el miedo a vivir sola y estuvo presente en momentos clave, incluso acompañándola en cada uno de sus embarazos y en la crianza de sus hijos.

También remarcó que siempre será parte de la familia y evocó con ternura algunas de sus particularidades. Entre ellas, su amor por el agua, pese a ser un bulldog francés, una raza que no suele nadar. Con humor, Paula contó que él “se autopercibía Golden o Terranova” y que, en su intimidad, sentía que intentaba comunicarse con ella.

Dolor total: la desgarradora despedida de Paula Chaves a Moro, su perro de 16 años (Foto de Instagram)

La modelo también destacó el carácter amoroso de Moro, recordando cómo convivía con los animales rescatados que llegaban a su casa y el vínculo especial que generó con cada uno de ellos. En ese sentido, mencionó especialmente a Rosita, otra de sus perras, en la que aseguró que dejó su huella.

En uno de los tramos más íntimos, Paula recordó que lo cuidó desde muy pequeño, cuando aún necesitaba calor y contención, y expresó que se convirtió en su “mamá humana”. Además, aseguró que pudo acompañarlo hasta el final, brindándole amor hasta su último suspiro.

Dolor total: la desgarradora despedida de Paula Chaves a Moro, su perro de 16 años (Foto de Instagram)

Finalmente, cerró su despedida con una frase cargada de emoción, dejando en claro el profundo dolor que atraviesa, pero también el amor eterno que siente por su compañero de vida.

Dolor total: la desgarradora despedida de Paula Chaves a Moro, su perro de 16 años (Foto de Instagram)

Dolor total: la desgarradora despedida de Paula Chaves a Moro, su perro de 16 años (Foto de Instagram)

Dolor total: la desgarradora despedida de Paula Chaves a Moro, su perro de 16 años (Foto de Instagram)