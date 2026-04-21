El dolor de Pedro Alfonso y Paula Chaves es enorme por estas horas, luego de la muerte de Moro, el bulldog francés que el productor le había regalado a la modelo hace 16 años en el Bailando.
“Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre”, expresó Peter en un sentido posteo en Instagram con varias fotos.
Sensibilizado destacó el rol clave del perrito en sus vidas, y sobre todo en la de Olivia, Baltazar y Filipa: “Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia”.
Cómo era Moro, el perro de Pedro y Paula
“Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz”, cerró Pedro Alfonso desolado.
“Fuiste Unico Morito”, cerró Pedro sobre el animalito que fue testigo de cómo nació el amor con Paula, y vio nacer a sus tres hijos.