Este lunes se supo que Jésica Cirio está embarazada por segunda vez, en este caso del empresario Nicolás Trombino, y en Otro Día Perdido, Mario Pergolini se hizo eco de la noticia y no pudo evitar expresar sus deseos para la modelo y su pareja.

Todo comenzó cuando Rada anunció un embarazo en el inicio del late night de eltrece y luego confirmó la identidad de la afortunada: Jésica Cirio. Mario se quedó congelado, y luego miró hacia un lado y el otro en busca de las reacciones de sus compañeros de ciclo.

Mario Pergolini y Jésica Cirio (Fotos: captura eltrece y Telefe)

“Pero, ¿cómo estaba todo eso? ¿No había un problema, unos problemas ahí? No de embarazo, digo. ¿Todo lo que toca no lo pone preso?”, se preguntó Mario. “Necesitamos un ‘previously in Jésica Cirio’”, en referencia a las series que hace un recuento de los episodios anteriores.

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En ese sentido, Rada le pidió a su asistente de IA que le haga un resumen de los últimos meses de actividad de Jésica, y así repasó su matrimonio con Martín Insaurralde, que finalizó en 2023, su posterior casamiento con Elías Piccirillo, actualmente con prisión domiciliaria, en mayo de 2024 y el blanqueo con Trombino.

“Hace un año se supo de su relación con Nicolás Trombino, que es un empresario mayorista. ¿Próximamente preso? ¿quién lo dirá? Trombino es el mejor partido que consiguió hasta ahora, ya que al conocerla solo debía una cifra millonaria de expensas en el edificio de Puerto Madero”, leyó Rada.

Mario Pergolini. Foto: prensa eltrece

“¿Él ya debe plata? Desde ya le deseamos lo mejor a todos los involucrados, que en este caso sería mantenerse dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Por supuesto”, agregó con mucha ironía Mario, fiel a su estilo.

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