HISTORY2 estrena el martes 28 de abril Pepe Mujica: un pasajero infinito, un documental íntimo de treinta minutos que propone un acercamiento profundo a la figura de José “Pepe” Mujica, ex presidente uruguayo y referente clave de la política latinoamericana.

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, el especial —también disponible en YouTube— cobra un valor especial al recuperar una de las últimas entrevistas que brindó antes de morir. Mujica falleció el 13 de mayo de 2025 a los 89 años, tras atravesar un cáncer que había hecho público meses antes.

José "Pepe" Mujica (Foto: prensa History2)

Lejos de un retrato tradicional, el documental se construye como una reflexión universal sobre el tiempo y la existencia. En ese marco, el propio Mujica sostiene: “Creo que el tiempo es implacable. Entierra y borra todo. Por esto hemos inventado una civilización que no puede parar… necesitamos un cambio cultural: aprender a vivir no despilfarrando tanto”.

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Durante su presidencia entre 2010 y 2015, Mujica se destacó por impulsar reformas de alto impacto, como la legalización del matrimonio igualitario y la regulación del cannabis, consolidando una imagen global basada en una mirada pragmática y humanista del poder.

Conocido como “el presidente más austero del mundo”, su filosofía de vida atraviesa el documental. “Si no se plantea un sentido de la vida, el mercado le va a plantear una vida… van a entender que progresar es comprar cosas nuevas”, advierte, en una crítica al consumo contemporáneo.

José "Pepe" Mujica (Foto: prensa History2)

Dirigido por Emiliano Sette, el especial se desarrolla en su chacra en Uruguay, donde Mujica reflexiona sin filtros: “No hay crisis ecológica. Hay crisis política”. Y concluye con una mirada existencial: “Creo que venimos de la nada y vamos a la nada”. Una pieza que invita a repensar lo esencial.

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