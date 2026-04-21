El cine argentino atraviesa horas de profundo dolor. Tras conocerse recientemente la muerte de Luis Brandoni, ahora se confirmó el fallecimiento de Luis Puenzo, cineasta fundamental de la industria nacional y responsable de La historia oficial, la primera película argentina en obtener un Premio Oscar.

La noticia fue confirmada por personas de su entorno cercano. En los últimos años, el realizador se había mantenido alejado de la exposición pública mientras enfrentaba distintos problemas de salud.

LUIS PUENZO, UNA FIGURA CLAVE DEL CINE ARGENTINO

Nacido el 19 de febrero de 1946 en Buenos Aires, Luis Puenzo construyó una trayectoria destacada como director, guionista y productor. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia audiovisual del país gracias a La historia oficial, estrenada en 1985.

Murió Luis Puenzo. Crédito: Instagram

El film consiguió un impacto mundial al ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986, una conquista inédita para Argentina que marcó un antes y un después para la producción nacional en el exterior.

LA HISTORIA OFICIAL, LA PELÍCULA QUE CAMBIÓ TODO

La obra abordó una de las heridas más profundas del país: las consecuencias de la última dictadura militar y el drama de los niños apropiados durante ese período.

Con actuaciones memorables de Norma Aleandro y Héctor Alterio, la película logró combinar sensibilidad, denuncia y enorme calidad artística.